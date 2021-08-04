　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

無照怕被抓！他「狂奔+跨欄+游泳」完成鐵人三項　網驚：可比奧運了

▲▼楊男假借上廁所名義趁警察不注意開溜。（圖／翻攝自微博／漩涡视频）

▲無照男一路完成「鐵人三項」逃竄。（圖／翻攝自微博／漩涡视频）

實習記者黃品臻／綜合報導

無照駕駛可是會挨罰的！大陸一名男子日前無照開車上高速公路，中途遇到警察臨檢，當警方要求拿出駕照時，他竟趁警方不注意時直接開溜，一路逃竄還完成了「鐵人三項」，讓警方疲於奔命。

據大陸媒體《漩渦視頻》報導，大陸一名楊姓男子近日開車行駛在浙江台州高速公路時，遇到正在執行交通整治行動的交警攔查，警方要求楊男拿出駕照及相關證件，起初楊男乖乖下車配合，但裝傻表示身上沒帶任何證件，無奈之下警方只好將他帶回崗亭處理。

楊男跟著到崗亭等待盤查，卻假借上廁所名義，趁著警察不注意開溜，向旁邊的草叢快速奔去，警方旋即趕上去追捕，但楊男絲毫沒有要停下來的意思，還接連著跨欄並跳進河裡試圖游泳逃竄。警方擔心楊男安危，不停在岸上喊著「沒什麼問題你到警隊來說清楚就行了，這和很深啊，上去吧，聽到沒有」，要楊男趕緊上岸。

▼楊姓男子一路奔跑、跨欄又跳河游泳。（圖／翻攝自微博／漩涡视频，下同）

▲▼楊男假借上廁所名義趁警察不注意開溜。（圖／翻攝自微博／漩涡视频）

▲▼楊男假借上廁所名義趁警察不注意開溜。（圖／翻攝自微博／漩涡视频）

▲▼楊男假借上廁所名義趁警察不注意開溜。（圖／翻攝自微博／漩涡视频）

在警方規勸之下，楊男意識到自己的錯誤，主動上岸、回到崗亭向警方自首，經警方調查，楊男此前因為某些原因駕照已被吊銷，因害怕無照駕駛被抓才逃跑，但這一跑卻犯下「擾亂社會管理秩序」及「個人原因導致員警受傷」，依法可處200到2000人民幣的罰款及15天以下的行政拘留。

楊男逃跑的影片曝光後，網友們紛紛留言，「不參加奧運都可惜了」、「不參加鐵人三項可惜了」、「車子不要了」、「大叔能跑成這樣也是個人才」、「小宇宙爆發了」。

ET快訊
快訊／桃園特殊交友圈再+2！確診友拜訪　夫妻檔20天後雙染疫
快訊／離譜施工！5人涵洞沼氣中毒險死　中市府重罰金額出爐
這家銀行有20名行員是退役運動員！　陳玟卉舉重摘銅另頒25萬
為「X men」群聚槓上！　柯文哲約陳其邁「出來切磋醫學」
快訊／新北+14足跡曝　台北101、遠百、家樂福、池上便當
快訊／北市百貨確診連爆內用取消？　柯文哲公布4點營運指引
陳時中怒飆記者「態度不健康」　鄉民看傻：支持明天繼續問
快訊／新北爆2起群聚取消餐飲內用？　侯友宜回應了
連換兩支iPhone都跳「1警告」畫面曝　苦主哭拿到機王
快訊／遠東百貨中山店員工確診　852人快篩出爐
快訊／北市+5「2例不明感染源」　12區確診分布曝光
LIVE／北市今+5！振興券再加碼　柯文哲最新說明
6架幻象2000迎接金牌選手　專家估計成本至少600萬元
快訊／新北14例感染源曝！　7看護工打過疫苗仍確診
快訊／新北+14「新莊最多」　侯友宜：多為某醫院、家庭兩群聚
下雨下成「黃番薯」！19縣市大雨特報　大雷雨狂轟三縣市
女記者質疑「高端」疫苗提問　陳時中動怒
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

Delta疫情擴散多省　陸宣布：非緊急「暫不簽發出入境證件」

上海浦東機場工人確診Delta變種病毒　疫調發現與南京疫情無關

陸拒收印度1千貨櫃冷凍蝦　指驗到新冠病毒反應

無照怕被抓！他「狂奔+跨欄+游泳」完成鐵人三項　網驚：可比奧運了

正妹按摩爽到熟睡！男技師爬上床「快速連結」　她醒來痛哭報案

英航母繞西太平洋北上　解放軍秀鷹擊12反艦飛彈加碼8／6南海演訓

武漢清零1年爆Delta「全民檢測」　民眾湧超市囤糧「貨架剩苦瓜」

影／直擊！北京最新疫情　1人確診牽連「1萬人社區封閉」快遞堆滿地

澳門爆4例Delta確診　全民接受核酸檢測、關閉部分娛樂場所

無良公司逼女員工離職！12萬賠償金「全換硬幣」：妳自己數吧

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

車輛違停被拍照！早餐店員工爆氣 嗆民眾「檢舉達人是垃圾」還搶手機

模仿舉重女將大喊「馬英九」！　下秒扛紅桌落漆...摔地網笑翻

嘉義大淹水！池塘魚「偷溜大街上」　水深及膝...店家嘆：不知損失多少

Delta疫情擴散多省　陸宣布：非緊急「暫不簽發出入境證件」

上海浦東機場工人確診Delta變種病毒　疫調發現與南京疫情無關

陸拒收印度1千貨櫃冷凍蝦　指驗到新冠病毒反應

無照怕被抓！他「狂奔+跨欄+游泳」完成鐵人三項　網驚：可比奧運了

正妹按摩爽到熟睡！男技師爬上床「快速連結」　她醒來痛哭報案

英航母繞西太平洋北上　解放軍秀鷹擊12反艦飛彈加碼8／6南海演訓

武漢清零1年爆Delta「全民檢測」　民眾湧超市囤糧「貨架剩苦瓜」

影／直擊！北京最新疫情　1人確診牽連「1萬人社區封閉」快遞堆滿地

澳門爆4例Delta確診　全民接受核酸檢測、關閉部分娛樂場所

無良公司逼女員工離職！12萬賠償金「全換硬幣」：妳自己數吧

「疫苗作為沒辦法說服我」　柯文哲批民進黨：有考慮人民生命？　　

連28K的工作都找不到！怎麼辦？你可能有「10大黑歷史」

山豬「脖子腫一圈」公開體重！　曝6個月變化...經紀人：一碰有波浪

台版小長城！高雄休閒健行步道推薦　漫步「情之橋」俯瞰遼闊景緻

快訊／桃園特殊交友圈2確診足跡！2天搭客運「班次曝」、去過藥局

KS運彩分析／東奧男籃法國VS斯洛維尼亞　看好斯國獲勝

快訊／2天前上山接水管失蹤　高雄男遭沖3公里外美濃湖喪命

快訊／離譜施工！5人涵洞沼氣中毒險死　市府重罰欣中瓦斯30萬

快訊／桃園特殊交友圈再+2！確診友曾拜訪　夫妻檔20天後雙雙染疫

太罕見！巨人隊捕手用面罩蓋球違規　直呼：好愚蠢！好糗

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

大陸熱門新聞

手煞車失靈！　轎車滑落山谷全家驚恐逃生

曾被國家隊退訓！陳雨菲首戰奧運就奪金

最猛毒后1傳126！無照打牌釀3000人成傳播鏈

清華正妹放暑假參加奧運！拿了2面金牌

正妹按摩爽到熟睡！男技師爬上床連結得逞

每天可樂當水喝！15歲少年慘失明醫一看搖頭

他89年獨闖重慶「熱水器大賣」

男子地鐵狂蹭白衣短裙妹 伸狼爪摸大腿全都錄「直接扭送警局」

邀吳亦凡代言「給重新做人機會」對話流出 哪吒汽車火速道歉止血

台設計團隊「改造」福州村莊

Delta入侵武漢！零確診1年後破功

世界級石刻！　壯觀千手觀音

無良公司逼女員工離職！付12萬賠償金全換硬幣

236cm第一巨人爽娶28歲妻！14年後現況曝

更多熱門

相關新聞

議會停議為陳奎儒加油　張麗善：鄉親永遠是他後盾

議會停議為陳奎儒加油　張麗善：鄉親永遠是他後盾

台灣田徑「欄神」陳奎儒，昨日在2020奧運男子110公尺跨欄跑出個人本季最佳的13秒53，是台灣37年來第一位順利進入準決賽選手。今（4）日出賽2020奧運男子110公尺跨欄準決賽，雲林縣議會總質詢期間，議會調整時間暫時休息，縣議會議長、副議長及縣長觀看直播一起替陳奎儒隔空加油打氣。

醫師：亞洲人最難攻克田徑

醫師：亞洲人最難攻克田徑

泳池業者求開放！陳時中曝「最新進度」：如果可行就通過

泳池業者求開放！陳時中曝「最新進度」：如果可行就通過

「欄神」陳奎儒今晚出賽　四湖鄉親集氣加油

「欄神」陳奎儒今晚出賽　四湖鄉親集氣加油

他在跨欄400公尺　打破自己的世界紀錄

他在跨欄400公尺　打破自己的世界紀錄

關鍵字：

浙江無照駕駛跨欄跑步游泳鐵人三項

讀者迴響

熱門新聞

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

歐漢聲7年婚姻驚傳簽字離婚！夫妻失和狂吵架

限時5天！姓名「中7字」手搖飲免費喝

19歲小哈利正式出道！　伊能靜發文：你不再是我兒子

戴資穎、麟洋配下午返國　4架幻象2000將升空伴飛

貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

中國奪金唱國歌　她「舉雙手比X」挨轟辱華

打疫苗不適！4種普拿疼「買這款就錯了」

才打BNT輝瑞！女歌手不幸確診「冒警示4症狀」

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口亡

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

更多

最夯影音

更多
外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動
大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面