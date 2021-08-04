無照怕被抓！他「狂奔+跨欄+游泳」完成鐵人三項　網驚：可比奧運了

▲無照男一路完成「鐵人三項」逃竄。（圖／翻攝自微博／漩涡视频）

實習記者黃品臻／綜合報導

無照駕駛可是會挨罰的！大陸一名男子日前無照開車上高速公路，中途遇到警察臨檢，當警方要求拿出駕照時，他竟趁警方不注意時直接開溜，一路逃竄還完成了「鐵人三項」，讓警方疲於奔命。

據大陸媒體《漩渦視頻》報導，大陸一名楊姓男子近日開車行駛在浙江台州高速公路時，遇到正在執行交通整治行動的交警攔查，警方要求楊男拿出駕照及相關證件，起初楊男乖乖下車配合，但裝傻表示身上沒帶任何證件，無奈之下警方只好將他帶回崗亭處理。

楊男跟著到崗亭等待盤查，卻假借上廁所名義，趁著警察不注意開溜，向旁邊的草叢快速奔去，警方旋即趕上去追捕，但楊男絲毫沒有要停下來的意思，還接連著跨欄並跳進河裡試圖游泳逃竄。警方擔心楊男安危，不停在岸上喊著「沒什麼問題你到警隊來說清楚就行了，這和很深啊，上去吧，聽到沒有」，要楊男趕緊上岸。

▼楊姓男子一路奔跑、跨欄又跳河游泳。（圖／翻攝自微博／漩涡视频，下同）

在警方規勸之下，楊男意識到自己的錯誤，主動上岸、回到崗亭向警方自首，經警方調查，楊男此前因為某些原因駕照已被吊銷，因害怕無照駕駛被抓才逃跑，但這一跑卻犯下「擾亂社會管理秩序」及「個人原因導致員警受傷」，依法可處200到2000人民幣的罰款及15天以下的行政拘留。

楊男逃跑的影片曝光後，網友們紛紛留言，「不參加奧運都可惜了」、「不參加鐵人三項可惜了」、「車子不要了」、「大叔能跑成這樣也是個人才」、「小宇宙爆發了」。