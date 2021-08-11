貨輪「16人陽性」求助事件後　寧波舟山港今增1人染疫

▲寧波舟山港疫情防控拉響警報。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

繼日前發生一國際貨輪有船員發燒、近岸求助的事件後，大陸浙江省寧波舟山港，又有另一疫情防控環節拉響警報。據「寧波發布」通報，8月11日上午，舟山碼頭發現1例新冠病毒核酸檢測陽性人員，為集裝箱（貨櫃）碼頭公司員工，官方已暫停他工作相關場所的作業，並進行疫調。

寧波官方通報，新增的一例核酸檢測陽性人員，是寧波梅東集裝箱碼頭有限公司員工，34歲男性余某，工作期間由單位集中閉環管理，居住於宿舍。

余某是在定期接受新冠病毒核酸檢測中，被排查出，他8月8日檢測結果為陰性，但8月10日再次接受檢測時，於11日結果出爐為陽性，正接受隔離觀察，官方緊急管控密切接觸和次密切接觸者，並暫停相關場所作業，進行消毒，後續疫調情況將向社會公布。

值得注意的是，在此之前，中國大陸已有包括南京、廈門、上海、大連等多地，在近期爆發出入境口岸（包括機場、港口）工作人員染疫，且病毒株與Delta變異毒株有關的情況，導致多地拉高疫情防控等級。

除此之外，舟山近日剛有一艘載有20名陸籍船員的巴拿馬籍船隻弘進輪，因自7月底傳出有船員發燒，遭目的地港江蘇如皋拒絕接收，於舟山一代滯留後，在8月8日，通過舟山市援助，於9日完成到指定錨地錨泊程序。

接受緊急救助程序，由舟山海關、衛健、疾控等部門人員登船採檢後，弘進輪有16名船員新冠病毒核酸檢測陽性，官方將11名船員點對點閉環接進至定點醫療機構，其餘患者暫留船治療，待船員管理公司後續換班船員到崗後輪換。

►生火了！連我媽都用到發光