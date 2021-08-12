情人節寵愛另一半！高雄飯店1泊2食爽住26hrs　甜蜜共賞高空市景

▲高雄福華大飯店推出「一泊二食」，旅客可彈性安排用餐時段、住滿26小時。（圖／高雄福華大飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

疫情微解封，不管是老夫妻或是熱戀情侶，快把握七夕情人節，到高雄入住一晚寵愛另一半！福華大飯店推出雙人房一泊二食，甚至可住滿26小時，「吃飽吃好再退房」；和逸高雄中山館雙人入住13坪超寬敞套房，還可欣賞高雄高空海景，爽吃價值1500元雙人套餐；高雄英迪格則推出住房優惠，只要加價11元，就能爽吃總價值2500元的餐飲。

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▲高雄福華大飯店推出「一泊二食」，以排餐方式出餐，可選擇房間內用。（圖／高雄福華大飯店提供）

疫情趨緩，高雄福華大飯店延續微解封，持續推出「心饗美食 舒睏宅飯店」的一泊二食住房專案，即日起至9月30日，雙人入住豪華客房每房優惠價只要2999元（週六每房加價600元、連續假日加價800元）。專案還可提早於中午12點 Check in，並延後到下午2點退房，讓旅客整整住滿26小時，讓旅客好好享受飯店的住宿環境及彈性安排用餐行程。

專案除了贈送二客豐盛的早餐之外，還可在午餐或晚餐時段享用每客價值780元的麗香苑排餐二客 （ 美式爐烤豬肋排、特選紐西蘭牛菲力佐玫瑰鹽、蒜香奶油烤明蝦、鐵扒嫩煎雞腿排，每套主餐可四選一），更可以選擇餐點在客房內享用或是到餐廳內用，感受不同的用餐氣氛。

▲和逸高雄中山館推出「甜寵限定‧好感時光」專，入住13坪寬套房甜蜜看市景。（圖／和逸飯店提供）

「只要有心，天天都是情人節！」鄰近愛河的和逸飯店高雄中山館，雙人入住「甜寵限定‧好感時光」專案，即日起至10月30日，入住13坪寬套房每晚9999元起（不含服務費與稅金），可欣賞高空市景，還能愜意享用Cozzi THE Roof餐廳專屬雙人套餐服務，價值1500元。

▲和逸高雄中山館30樓推出情人套餐。（圖／和逸飯店提供）

包含主餐「爐烤法式鴨胸佐無花果醬汁」和「蜂蜜芥末鮭魚佐普羅旺斯燉菜」，搭配開胃前菜「煙燻雞胸蜜桃沙拉佐柳橙醬」、熱前菜「炙燒日本干貝佐荷蘭醬汁」和主廚濃湯、甜點和兩杯精選紅酒，享受不受打擾的兩人浪漫時光。

▲▼高雄英迪格推出「心心相夕住房專案」，加價11元贈送2500元餐飲優惠。（圖／高雄英迪格酒店提供）

犒賞在防疫期間堅守在家、無法相見的情人們，高雄英迪格酒店推出「心心相夕住房專案」，即日起至8月31日，住房加價11元，入住只要3799元起(未含稅及服務費)，加碼贈送價值2500元的豐盛雙人早餐、香甜調酒任選2杯，以及酥鬆香濃的松露薯條乙份，並由專人將上述餐點送至客房內，不用擔心群聚風險，在房內即能享受浪漫微醺的甜蜜時刻。