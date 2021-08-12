陳時中堅稱「3+11」非防疫破口　柯文哲批：不需要否認錯誤

記者袁茵／台北報導

衛福部長陳時中12日下午在中央流行疫情指揮中心記者會上，強調放寬長程航班機組員檢疫期為「3+11」（居家檢疫3天採檢陰性，再自主健康管理11天）的政策非防疫破口，引發網友批評。對此，台北市長柯文哲也於晚間批評，政府不需要否認錯誤，要想如何拯救正在貧困裡掙扎的老百姓。

▲台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

「疫情下的真實人生。」柯文哲12日晚間於臉書分享某個萬華家庭的故事，他表示，該家人的爸爸開計程車，媽媽白天在市場包水餃、晚上再到小吃店洗碗，靠每日的收入扶養2個還在念書的孩子，原本就不寬裕的一家人，隨著疫情爆發、夜市關閉，更是捉襟見肘。

柯文哲指出，後來該家庭的爸爸於6月確診住進醫院，媽媽也被匡列隔離，兩周解除隔離後，夜市還沒重啟，市場買氣持續低落，不只計程車生意大受影響，媽媽也被迫無薪假，一家人差點連房租都付不出來，最後找上社工幫忙。

柯文哲提及，今年6月台北市社會局申請3萬9637件急難救助，比起1月至5月平均240件，暴增165倍，單月總金額高達1.6億。一家6000元到2萬元的救助金，2個月才能申請一次；很多人不放在眼裡的救助金，卻可以讓數以萬計，因為疫情掉到貧窮線之下的家庭，暫時得到溫飽。

柯文哲強調，現在追究「3+11」已不重要了，因為奪走八百多條人命，還在社區中的潛伏感染源，更讓他戒慎恐懼，「政府不需去否認錯誤，要想如何堵住破口、不再發生，要想如何拯救正在貧困裡掙扎的老百姓，這會更重要。」