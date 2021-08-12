　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中堅稱「3+11」非防疫破口　柯文哲批：不需要否認錯誤

記者袁茵／台北報導

衛福部長陳時中12日下午在中央流行疫情指揮中心記者會上，強調放寬長程航班機組員檢疫期為「3+11」（居家檢疫3天採檢陰性，再自主健康管理11天）的政策非防疫破口，引發網友批評。對此，台北市長柯文哲也於晚間批評，政府不需要否認錯誤，要想如何拯救正在貧困裡掙扎的老百姓。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤召開記者會。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

「疫情下的真實人生。」柯文哲12日晚間於臉書分享某個萬華家庭的故事，他表示，該家人的爸爸開計程車，媽媽白天在市場包水餃、晚上再到小吃店洗碗，靠每日的收入扶養2個還在念書的孩子，原本就不寬裕的一家人，隨著疫情爆發、夜市關閉，更是捉襟見肘。

柯文哲指出，後來該家庭的爸爸於6月確診住進醫院，媽媽也被匡列隔離，兩周解除隔離後，夜市還沒重啟，市場買氣持續低落，不只計程車生意大受影響，媽媽也被迫無薪假，一家人差點連房租都付不出來，最後找上社工幫忙。

柯文哲提及，今年6月台北市社會局申請3萬9637件急難救助，比起1月至5月平均240件，暴增165倍，單月總金額高達1.6億。一家6000元到2萬元的救助金，2個月才能申請一次；很多人不放在眼裡的救助金，卻可以讓數以萬計，因為疫情掉到貧窮線之下的家庭，暫時得到溫飽。

柯文哲強調，現在追究「3+11」已不重要了，因為奪走八百多條人命，還在社區中的潛伏感染源，更讓他戒慎恐懼，「政府不需去否認錯誤，要想如何堵住破口、不再發生，要想如何拯救正在貧困裡掙扎的老百姓，這會更重要。」

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

ET快訊
九把刀岳母「只是膽固醇有點高？」　醫曝恐怖真相
勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：幫大家減負擔
威力彩前年8／12就開出過頭獎！「當期頭獎號碼」曝　一注獨得
永和社區5確診！10酒店妹進出　他驚曝「與人連結」隱形傳播鏈
妻廁所「拉出女嬰」裝袋扔垃圾車　20年夫曝：我的錯！玩笑成真
霍尊一晚3次「約砲吃壯陽藥」9年女友揭發　超慘下場曝光！
快訊／威力彩15億獎號來了　全台彩迷搶對獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

「參與什麼啦！」　王世堅被政院一句話氣炸：人民才是主人

陳時中堅稱「3+11」非防疫破口　柯文哲批：不需要否認錯誤

蔡英文接見澳洲駐台代表露珍怡　盼儘早開啟ECA談判

藍營自爆有「網路機器人大軍」　綠營揭製造「虛幻流量」盲點

陳時中堅稱3+11非防疫破口　民眾黨批「不演了」：出事落跑衝第一

法國巡防艦停彰化外海　海巡署先證實後改口定調：未接獲通報

不滿五倍券！　藍青年踢館行政院：蔡英文13年前反對消費券

與美國駐日代辦商討美日台合作　謝長廷轉交蔡英文致贈茶具禮盒

「知道大家希望快點打到疫苗」　蔡英文：盯緊進度繼續催貨

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

只顧玩手機！被女友剪刀腳夾擊　下秒對臉放臭屁...她：我等很久

林昀儒對戰世桌賽評「招牌蛇球」　讓7分仍獲勝！他讚：未來奧運冠軍

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

父離世一家5口回家奔喪遇火劫　3寶媽恢復心跳老公、2子女身亡

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

醫師人夫認外遇2個月！偕夫人發聲　許藍方再打臉「沒跟康先生去摩鐵」

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

「參與什麼啦！」　王世堅被政院一句話氣炸：人民才是主人

陳時中堅稱「3+11」非防疫破口　柯文哲批：不需要否認錯誤

蔡英文接見澳洲駐台代表露珍怡　盼儘早開啟ECA談判

藍營自爆有「網路機器人大軍」　綠營揭製造「虛幻流量」盲點

陳時中堅稱3+11非防疫破口　民眾黨批「不演了」：出事落跑衝第一

法國巡防艦停彰化外海　海巡署先證實後改口定調：未接獲通報

不滿五倍券！　藍青年踢館行政院：蔡英文13年前反對消費券

與美國駐日代辦商討美日台合作　謝長廷轉交蔡英文致贈茶具禮盒

「知道大家希望快點打到疫苗」　蔡英文：盯緊進度繼續催貨

郭永維輕微腦震盪　樂天持續觀察追蹤

法比歐親做蛋糕慶生「温貞菱當場打翻」　結局超暖！

中國信託第3度登紐約時代廣場！　美股即時報價服務上線　

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

樂天桃猿單場3轟重擊　12比2大勝富邦悍將

台灣再奪金牌！POPCAT點擊大賽超越芬蘭　3天見台灣「迷因實力」

永和社區5確診！10酒店妹進出…他驚曝「與人連結」隱形傳播鏈

威力彩前年8／12就開出過頭獎！「當期頭獎號碼」曝光　一注獨得

妻子廁所「拉出女嬰」裝袋扔垃圾車　20年夫曝：我的錯！玩笑成真

台泥上半年營收逾500億、EPS 1.82元　捐贈慈濟1億元買疫苗

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌會黨團　5倍券「免付1千」可望擴大至900萬人

新北爆社區感染！最新足跡：全家、家樂福、羽球館、剉冰店

新北最新足跡公布　7-ELEVEN、萊爾富、家樂福、水果店

政院定調5倍券、免費領取對象擴大　下週與民進黨團說明

快訊／北市+3確診！分佈文山、大同、信義

快訊／「麟洋配」悠遊卡美感挨轟　緊急更換「灰白」新卡面

61位綠委誰要打高端？　王鴻薇：僅「這些人」公開登記

鼓勵青年就業　行政院祭獎金最高領3萬元

快訊／不只新光三越A8、遠百信義A13！　北市2確診曾到微風松高

美國議員稱「再援台400萬疫苗」　外交部向美方查證結果出爐

倒江氛圍漸濃？　顏寬恒台中勘災竟是找陳玉珍幫發公文

穿軍服下跪少校下場曝光　記大過14萬飛了

LIVE／新北＋1「永和社區大樓231人隔離」　侯友宜最新說明

2確診者父親節「逛信義3家百貨」　北市緊急匡列31人⋯PCR結果出爐

更多熱門

相關新聞

吳尊：汶萊封城了！6天破200確診奔超市

吳尊：汶萊封城了！6天破200確診奔超市

全球各地新冠疫情再度升溫，連續15個月零確診的汶萊也淪陷了！藝人吳尊12日發文透露「這6天數字已超過200位」，親自發文為醫護人員打氣。

陳時中堅稱3+11非防疫破口　民眾黨批「不演了」：出事落跑衝第一

陳時中堅稱3+11非防疫破口　民眾黨批「不演了」：出事落跑衝第一

不知道懷孕了...新莊狠母遺棄女嬰　5萬元交保

不知道懷孕了...新莊狠母遺棄女嬰　5萬元交保

情人節寵愛另一半　高雄飯店1泊2食爽住26hrs

情人節寵愛另一半　高雄飯店1泊2食爽住26hrs

國民女友羅嘉翎笑稱單身情人節這樣過

國民女友羅嘉翎笑稱單身情人節這樣過

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲陳時中防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情影音

讀者迴響

熱門新聞

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

王品收掉沐越！全台門店營業到8/31

認了與許藍方「上摩鐵至少3次」

確診者離開4分鐘後坐同張椅子！2大學生還是染疫

「康鈞尉夫妻長相PR多少」鄉民見2字跪了！

人夫煽情求愛許藍方「我努力嘗試跟你連結」

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

快訊／蘇貞昌會黨團　5倍券「免付1千」可望擴大至900萬人

奧運選手村成約砲村　天天約妹過夜

5生肖、4星座中15億機率高！威力彩今晚開獎　最旺方位、時辰一次看

九把刀岳母打疫苗4天過世！醫聽症狀一致判斷

邵雨薇剪掉及胸長髮！

醫美正宮超仙美照曝！怒斥許藍方說謊

快訊／醫師夫妻發聲打臉許藍方！

更多

最夯影音

更多
騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！
趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

只顧玩手機！被女友剪刀腳夾擊　下秒對臉放臭屁...她：我等很久

只顧玩手機！被女友剪刀腳夾擊　下秒對臉放臭屁...她：我等很久

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面