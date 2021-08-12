永和社區5確診！10酒店妹進出　他驚曝「與人連結」隱形傳播鏈

▲酒店幹部透露，面對疫情，酒店小姐為了生存開始私接飯局，最近轉戰到按摩店跟客人「連結」賺錢。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市永和某社區累計5人確診，新北市長侯友宜12日表示，目前沒有新增個案，會把社區穩穩控制住。據了解，該社區住戶除了高階白領、刑警，還有酒店經紀、小姐等，一名酒店幹部透露，疫情爆發，小姐為生存私下當飯局妹，最近更開始到情色按摩店上班，頻繁與人連結再回社區休息，恐成防疫破口。

酒店幹部Allen說，酒店從業人員都會挑出入單純、白天睡覺不被打擾到的寧靜社區，而永和那個出事的社區剛好符合條件，去台北也很方便，所以我的同事們開始到那邊租屋，後來越來越多小姐也到那個社區租房子。就他所知，有超過10名小姐在該社區租房，晚上由經紀或幹部開車載她們去上班，下班再一起回社區休息。

▲疫情衝擊八大行業，酒店小姐苦不堪言，直呼快吃土了。（圖／記者邱中岳攝）

Allen說，今年5月新冠疫情爆發，八大行業都停擺，小姐為了錢，她們開始不受幹部控制，會私下接case當飯局妹，直到最近疫情比較緩解，台北的情色按摩業重啟，小姐當然也開始往那邊跑，每幫一個客人「排毒」，跟店家拆帳後還能實收1200元加減賺，但這樣不就容易導致疫情再度爆發，害酒店業離解封越來越遠嗎？

Allen解釋，小姐所租的社區現在爆了，但她們在社區感染爆發前就已經在私接飯局，最近又持續在按摩店工作，這很可能會成為新的防疫破口，她們接觸的人那麼雜，就算之後被抓了也無法說明白服務過哪些人，「不明感染源」跟「隱形傳播鏈」不就產生了！還有跟她們住在同一社區的居民，不就有更高的感染風險。