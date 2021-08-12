　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳時中否認「3+11」成破口　藥師抨擊：刷新我三觀　批他用嘴負責

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中今嚴正否認「3+11」是破口，讓藥師林士峰開嗆「再次刷新了我的三觀」，他直指「3+11」的錯誤政策就是防疫破口，更質疑陳時中雖說要負責，心中卻在想如何卸責。

陳時中在今下午的疫情記者會中嚴正澄清，強調「3+11」政策雖然讓部分機組員與家人、諾富特飯店員工被感染，但並沒有影響到社區，「他是一個群聚的事件，並不算是一個社會的破口」。然而此話一出，不僅引發民眾砲轟，林士峰也在臉書發文抨擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林士峰開頭直指，「辣個用嘴負責的男人—時中部長，今天又再次刷新了我的三觀」，並分享《民國奇探》中的台詞：「一個美好的世界存在的基礎是法制，並不是道德，我可以選擇不做壞事，因為有底線；我也可以選擇不做好事，因為那是我的權利。」

林士峰解釋，3+11的11之所以是破口，就是因為個人健康管理違反規定卻沒有足夠的罰則管理。他指出，從機師到諾富特員工、萬華茶室、獅子會長的傳染途徑幾乎是確立的，即使萬華茶室和獅子會長的感染順序仍有爭議，但3+11的錯誤政策就是這次防疫破口的開始，「是很難辯駁的事實」。

林士峰質疑，難道陳時中嘴上說著負責，「心裡仍然想著如何卸責嗎？」他也強調，群聚事件不等於破口，但群聚事件後造成一連串的群聚事件，就是破口。

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

ET快訊
YouTube出現前都看什麼？　網喊「1平台」超紅
26年燒肉餐廳「宣布歇業」　老客人：滿滿回憶啊
4台商越南染疫身亡　經濟部緊急回應
快訊／彰化「驚見黑洞」　車輛怕爆急閃！
法艦離奇「現身台海」　真相曝光
一夜性侵2女下屬　他「酒桌上也忍不住」離譜淫行曝
直升機才剛啟動　他下秒被螺旋槳爆頭噴血亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣「新冠疫苗」累計取得破千萬　「一張表」看懂到貨來源！

YouTube出現前都看什麼？　鄉民喊「1平台」以前超紅：大學生最愛

陳時中否認「3+11」成破口　藥師抨擊：刷新我三觀　批他用嘴負責

影／台灣自購52.4萬劑AZ來了！舒緩疫苗壓力　直送冷儲物流中心封緘

面試被主管酸「人格有問題」！單親媽「附圖」抱怨…網一看全歪樓笑了

威力彩飆15億！「5生肖」偏財運超旺…有望一夕變有錢人

老法醫解剖舔手！屍體突傳「詭異氣音」說話了...菜鳥禮儀師大驚

下訂情侶鞋隔天就分手！私訊賣家退訂　被「2舉動」暖哭：特別感動

各縣市加碼5倍券一次看　台南抽汽車+高雄變6倍+新北特惠券助攻

快訊／對流胞狂炸「大雷雨灌北北基」1小時！16縣市防雷擊強陣風

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

只顧玩手機！被女友剪刀腳夾擊　下秒對臉放臭屁...她：我等很久

林昀儒對戰世桌賽評「招牌蛇球」　讓7分仍獲勝！他讚：未來奧運冠軍

父離世一家5口回家奔喪遇火劫　3寶媽恢復心跳老公、2子女身亡

醫師人夫認外遇2個月！偕夫人發聲　許藍方再打臉「沒跟康先生去摩鐵」

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

台灣「新冠疫苗」累計取得破千萬　「一張表」看懂到貨來源！

YouTube出現前都看什麼？　鄉民喊「1平台」以前超紅：大學生最愛

陳時中否認「3+11」成破口　藥師抨擊：刷新我三觀　批他用嘴負責

影／台灣自購52.4萬劑AZ來了！舒緩疫苗壓力　直送冷儲物流中心封緘

面試被主管酸「人格有問題」！單親媽「附圖」抱怨…網一看全歪樓笑了

威力彩飆15億！「5生肖」偏財運超旺…有望一夕變有錢人

老法醫解剖舔手！屍體突傳「詭異氣音」說話了...菜鳥禮儀師大驚

下訂情侶鞋隔天就分手！私訊賣家退訂　被「2舉動」暖哭：特別感動

各縣市加碼5倍券一次看　台南抽汽車+高雄變6倍+新北特惠券助攻

快訊／對流胞狂炸「大雷雨灌北北基」1小時！16縣市防雷擊強陣風

台灣「新冠疫苗」累計取得破千萬　「一張表」看懂到貨來源！

阿達出現在「張鈞甯幻想中」　樂喊開放網路配對找女友

台大山地實驗農場暮夏微解封　數千株球根秋海棠絢麗迎賓

桃園「疾課行動」線上講堂　全球1700青年省思疫情下的挑戰

張立昂接棒《我的野蠻女友》製作人　女主角「曾之喬、郭雪芙」都入榜！

一口塞進巨無霸漢堡！　她張嘴聽見「喀一聲」嚇壞：下巴脫臼了

全台第一雲端智慧觀光餐旅休憩平台　AVEC鎖定「5大產業」全合作

理財周刊／台股季線保衛戰　這個關鍵價見生死

先探／謝金河：台股做頭反轉？或蓄勢待攻？

與美國駐日代辦商討美日台合作　謝長廷轉交蔡英文致贈茶具禮盒

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

「康鈞尉夫妻長相PR多少」鄉民見2字跪了！

九把刀岳母打疫苗4天過世！醫聽症狀一致判斷

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

9/1能準時開學？教育部給回應

偷吃許藍方！人夫醫師道歉　一句話遭網洗版

美贈400萬劑疫苗是「口誤」！周玉蔻：指揮中心將宣布

國高中上課時間改「9：30」正反兩方大戰

許藍方二度傷害醫師夫妻！美女律師揭原因

不認「3+11是破口」！陳時中：沒有影響到社區

神到許藍方3款APP！他實測：刪除對話沒痕跡

24歲妹子是公車司機！轟動39萬網友：求上車

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

國家警報又響了！大雷雨轟這縣市

快訊／疫苗要來了！台灣自購「52萬劑AZ」下午15：40抵台

更多熱門

相關新聞

東京帕運24日登場我國10位好手出賽

東京帕運24日登場我國10位好手出賽

2020東京帕拉林匹克運動會(簡稱帕運)因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19)影響，延期至2021年8月24日至9月5日舉辦，我國計有6種運動種類、10位選手取得參賽資格，本次代表團將秉持Together We Move的精神，期待延續奧運熱潮，在東京賽場上為自己與國家爭取最高榮譽。

52.4萬劑AZ疫苗抵台　舒緩疫苗壓力

52.4萬劑AZ疫苗抵台　舒緩疫苗壓力

WHO辦跨國試驗找抗新冠良方！3種藥物入選

WHO辦跨國試驗找抗新冠良方！3種藥物入選

雙龍瀑布七彩吊橋　下周一恢復開放

雙龍瀑布七彩吊橋　下周一恢復開放

政院定調5倍券、免費領取對象擴大　下週與民進黨團說明

政院定調5倍券、免費領取對象擴大　下週與民進黨團說明

關鍵字：

新冠肺炎疫情

讀者迴響

熱門新聞

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

王品收掉沐越！全台門店營業到8/31

認了與許藍方「上摩鐵至少3次」

確診者離開4分鐘後坐同張椅子！2大學生還是染疫

「康鈞尉夫妻長相PR多少」鄉民見2字跪了！

人夫煽情求愛許藍方「我努力嘗試跟你連結」

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

九把刀岳母打疫苗4天過世！醫聽症狀一致判斷

奧運選手村成約砲村　天天約妹過夜

快訊／蘇貞昌會黨團　5倍券「免付1千」可望擴大至900萬人

5生肖、4星座中15億機率高！威力彩今晚開獎　最旺方位、時辰一次看

邵雨薇剪掉及胸長髮！

醫美正宮超仙美照曝！怒斥許藍方說謊

賈永婕女兒赴美讀書　朱蕾安親接機「少女顏」引美男大生開把

更多

最夯影音

更多
騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！
趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面