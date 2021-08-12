陳時中否認「3+11」成破口　藥師抨擊：刷新我三觀　批他用嘴負責

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中今嚴正否認「3+11」是破口，讓藥師林士峰開嗆「再次刷新了我的三觀」，他直指「3+11」的錯誤政策就是防疫破口，更質疑陳時中雖說要負責，心中卻在想如何卸責。

陳時中在今下午的疫情記者會中嚴正澄清，強調「3+11」政策雖然讓部分機組員與家人、諾富特飯店員工被感染，但並沒有影響到社區，「他是一個群聚的事件，並不算是一個社會的破口」。然而此話一出，不僅引發民眾砲轟，林士峰也在臉書發文抨擊。

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林士峰開頭直指，「辣個用嘴負責的男人—時中部長，今天又再次刷新了我的三觀」，並分享《民國奇探》中的台詞：「一個美好的世界存在的基礎是法制，並不是道德，我可以選擇不做壞事，因為有底線；我也可以選擇不做好事，因為那是我的權利。」

林士峰解釋，3+11的11之所以是破口，就是因為個人健康管理違反規定卻沒有足夠的罰則管理。他指出，從機師到諾富特員工、萬華茶室、獅子會長的傳染途徑幾乎是確立的，即使萬華茶室和獅子會長的感染順序仍有爭議，但3+11的錯誤政策就是這次防疫破口的開始，「是很難辯駁的事實」。

林士峰質疑，難道陳時中嘴上說著負責，「心裡仍然想著如何卸責嗎？」他也強調，群聚事件不等於破口，但群聚事件後造成一連串的群聚事件，就是破口。