台東開放孕媽預約疫苗　需出國者16日起送件

▲台東開放孕媽預約疫苗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

中央公告開放孕婦、急需出國民眾接種疫苗，台東縣長饒慶鈴12日宣布，請符合接種疫苗資格民眾依指定時間預約、接種，因撥補數量相當有限，請鄉親把握，並也提醒鄉親必須間隔28天以上才能接種第2劑默德納疫苗，若您資格未符合，請先至1922平台意願登記，再等待中央進一步公告。

饒慶鈴表示，台東目前疫苗接種涵蓋率超過35％以上，雖然中央宣布全國防疫2級警戒至23日，多項管制也將逐步放寬，仍請民眾防疫不能鬆懈，台東縣一定以防疫為優先，並以民眾健康安全為原則。

12日中央撥補默德納疫苗到台東，並開放孕婦、急需出國民眾接種，請施打第1、2劑的孕婦，於12至14日向東基、台東馬偕預約，預約電話東基342910、馬偕310195，施打時間東基為18日14:00至15:30、馬偕16日 9:00至10:30。

另外，急需出國需打第2劑的鄉親，則請備妥機票、急需出國相關證明文件，於16至19日上班時間送至台東縣衛生局疾管科，電話331171#236，施打時間為22日9:00-10:30在部立台東醫院。

饒慶鈴也呼籲縣民不分年紀、職業，18歲以上就可至1922預約平台，網址：http://1922.gov.tw 登記意願，接獲簡訊通知後即可預約施打疫苗，下一批打高端疫苗，意願登記至13日中午12:00，請鄉親趕快上網登記。

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