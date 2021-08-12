永和社區篩檢站延長服務至814　侯友宜：踴躍出來篩

記者蔡文鈴／新北報導

新北永和社區爆出感染，新北市府立即進駐永和社區篩檢站，從8月9日至12日已篩檢942人，2人呈現陽性，為阻斷病毒傳播鏈，市長侯友宜12日宣布，篩檢時間延長到8月14日。

新北市今新增1確診個案，為居家隔離陰轉陽。為控制疫情避免擴大，侯友宜表示，永和社區篩檢服務站時間延長，鼓勵市民踴躍出來篩檢，8月13日篩檢時間從下午13:30-16:30、1730-2030，8月14日篩間時間從早上8:30-11:30、13:30-1630。

侯友宜呼籲永和、以及當地的市民朋友踴躍出來篩檢，今日疫情能控制到零加一都要謝謝市民朋友的配合。

衛生局長陳潤秋表示，針對永和社區感染的案例，在發現第三例確診個案後，就立即啟動清消、監測，也在民眾主動參與採檢的過程中找到2例陽性個案。

至於永和社區感染案是否比照先前高雄社區感染案採封樓處理，陳潤秋表示，發現1例感染原因不明就啟動清消、監測，目前採全棟居家隔例，不能居格就送防疫旅館，保障市民安全。

新北市府針對永和社區感染案，將同棟樓236人採居家隔離，無法1人1室隔離者送防疫旅館，同棟居家隔離者，提供送餐食、清潔服務，自理餐食者每日補助300元餐食費。

中央流行疫情指揮中心12日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

今日新增之4例本土病例，個案分布為台北市3例、新北市1例；其中2例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

▼新北疫情0812。（圖／新北市府提供）