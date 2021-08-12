美參議院「一致同意」挺台參與WHO　華春瑩：中方嚴正交涉

▲中國大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

美國參議院日前以「一致同意」（unanimous consent）方式，通過挺台參與世界衛生組織（WHO）、重獲觀察員身分的議案。對此，中國大陸外交部發言人華春瑩時隔一周後表示，中方對美國國會參議院的行徑表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

華春瑩說，美國國會參議院審議通過有關議案完全是少數反華政客的政治操弄。她抨擊，該案嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。

▲若台灣重獲WHO觀察員身分，將有助於台灣參加世界衛生大會（WHA）。（圖／路透社）

華春瑩接著重申所謂「聯合國大會和世界衛生大會相關決議」，表示「中國台灣地區參與世衛組織活動必須按照一個中國原則來處理」，指出中央政府高度重視台灣同胞健康安全，已對台灣參與全球公衛做出妥善安排。

華春瑩表示，敦促美國國會充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，不助台拓展所謂「國際空間」，不要向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

美國聯邦參議院院會是於美東時間6日凌晨，以「一致同意」方式通過由「參院台灣連線」兩位共同主席，外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）及軍事委員會共和黨首席參議員殷霍夫（James Inhofe, R-OK）提出「要求國務卿擬訂策略協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位」的法案。

外交部發言人歐江安日前說明，該法案的眾院版本是由美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組成員薛爾曼（Brad Sherman, D-CA）及金映玉（Young Kim, R-CA）提出，並於今年3月獲美國眾院外委會通過。

歐江安說，外交部將持續關注本法案的後續進展，除由衷感謝美國國會的堅定支持外，也再度呼籲WHO廣納包括台灣在內的各方參與，秉持專業考量，讓台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）以及WHO相關活動，對全球衛生事務繼續做出貢獻。她說，在全球COVID-19疫情持續延燒之際，呼籲WHO應納我方參與，讓全球衛生合作沒有漏洞，才能有效共同防疫。

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