2確診者父親節「逛信義3家百貨」　北市緊急匡列31人⋯PCR結果出爐

▲北市府12日公布最新確診者足跡。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市政府衛生局12日公布2確診者足跡，為案15923、案15925兩人一同於8月8日到過遠百信義店A13、新光三越A8和微風松高。台北市衛生局指出，兩人一共匡列31名接觸者，不過並沒有百貨公司員工。

台北市衛生局表示，案15923與案15925於8月11日確診，感染源尚待釐清，個案曾到過的百貨已於8月11日全館清消，遠百信義A13於8月12日全館停業1天，微風松高B1樓層停業1天，新光三越A8的B1樓層停業1天。

台北市衛生局12日下午召開防疫記者會，關於案15923與案15925匡列者，衛生局指出，案15923共匡列28人，包括同住家人、職場接觸者等，其中26人採檢結果為陰性，另2位正在安排；案15925共匡列3人，都還在等待PCR結果，呼籲曾與確診者相同時段到相同地點的民眾，要做好自主健康管理，有症狀可去7家醫院免費PCR。

針對有無匡列百貨公司員工？北市衛生局疾管科長張惠美接受《ETtoday新聞雲》電訪時回應，匡列方式是按照疾管署定義，沒有做適當防護、接觸時間在15分鐘以上才會被列為接觸者，因此目前暫時沒有匡列百貨公司員工。