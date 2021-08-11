疫情在收斂　鄭文燦：邁向清零還要做更多努力

▲桃園市長鄭文燦表示，目前疫情正在收斂，如果要邁向清零，還需要更多努力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心今天宣布，桃園市今天沒有新增確診個案，市長鄭文燦指出，今天桃園市+0，目前居家隔離人數則是117人，已略為下降，疫情正在收斂，如果要邁向清零，還要再做更多的努力，現在還是維持二級警戒；此外，中央已針對第六輪接種提出說明接種的是國產高端疫苗，意願登記至8月13日中午為止，有意願接種民眾可以盡快做意願登記。

鄭文燦表示，桃園市今天沒有新增確診個案，桃園疫情正在收斂，根據衛生局統計，目前居家隔離人數是117人，已略為下降，如果要邁向清零，市府還需要做更多的努力，所以現在還是維持二級警戒。

▲桃園市長鄭文燦指出，第六輪疫苗接種是國產高端疫苗，請有意願登記民眾盡快完成登記。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，中央流行疫情指揮中心今天針對第六輪接種是國產高端疫苗，意願登記則是到8月13日中午為止，預約接種登記是8月16日至8月18日，施打時間則是8月23日至8月29日，有意願接種民眾可再去做意願登記，但目前選擇接受高端疫苗人數超過100萬，會根據中央配賦給桃園數量與桃園登記接種的民眾的人數，安排接種計畫。

此外，桃園市疫苗已經打了超過90萬人次，劑次人口比是39.7%，第五輪疫苗接種會突破40%，將來公布統計數字會有兩個數字，一個叫做劑次人口比，另外則是人口覆蓋率，市府會公布一劑多少與二劑多少，完整接種二劑有多少人，兩個數字都會公布，以方便市民瞭解整個疫苗接種進度。

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