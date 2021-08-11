回學校上課！柯文哲「線上線下混合班」恐喊卡　多數師生盼實體到校

▲三級防疫警戒期間，全台學校採「停課不停學」，透過線上進行學習。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情期間，台北市長柯文哲於7月19日拋出「線上、線下混合班」議題，考慮讓高中、國中、國小生採5人到校上課、20人在家上課模式，並於8月中旬提出具體規劃；然而現在疫情趨緩，台北市混合班恐喊卡，台北市副市長蔡炳坤提及，目前多數師生都表達想回校上課，有待本週六（14日）焦點座談會搜集意見後，再向柯文哲做報告。

柯文哲於7月中下旬拋出「線上線下混合教學」議題，包括國小一年級、國小二年級、國中三年級、高中三年級以實體到校上課為主，其他年級同步進行實體教學、遠距教學，可採「班群」方式，由老師共同協調教學，一部分老師進行實體教學，另外的老師則線上協助學生在家學習。

▲台北市長柯文哲於7月拋出「線上線下混合教學」，以年級來做區分，部分學生到校上課，部分在家線上學習。（資料圖／北市府提供）

但柯文哲對外拋出「線上線下混合教學」議題時，北市教育局其實尚未定案，只好趕快邀集北市校長協會、教師會和各學層學生家長會聯合會討論意見，但意見難以整合，所以8月4日又發了「台北市高級中等以下各級學校因應嚴重特殊傳染性肺炎學生居家、到校學習模式」調查問卷，截止日為8月10日，總計回收769份，對象包括校長、教師會長、家長會會長等。

眼見現在疫情趨緩，防疫警戒從三級降回二級，台北市教育局副局長陳素慧11日受訪時表示，問卷調查結果會作為制定指引參考，並藉此了解線上教學期間，家長和學生的學習成效與回饋。

▲高中以下學校停課不停學，只剩下老師到校進行視訊教學。（圖／記者湯興漢攝）

蔡炳坤也於11日下午接受電訪時指出，疫情有所趨緩，眼見9月1日就要開學，接下來得準備開學問題，14日已有安排「諮詢焦點座談會」，會更聚焦對話、聽取看法，大概下週提出更具體的方案，並且向柯文哲做報告。

被問到「線上線下混合班」有無可能因疫情趨緩喊卡，使所有學生回學校上課？蔡炳坤坦言，目前這樣的聲音滿多的，現在防疫警戒降為二級，很多場所已經開放，包括北市將幼兒園開放五成提升至九成，並陸續解封當中；對於學校而言，多數老師、學生從5月中旬至今都很期待，並表達想要回學校上課。

蔡炳坤強調，會隨著疫情變化做妥善處理，目前看起來很多人想回到學校上課，教育局都在規劃當中。