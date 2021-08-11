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大馬再添20780宗確診！本週3度突破2萬大關　超越印尼直衝全球第6

▲▼馬來西亞新冠確診與死亡人數劇增。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬來西亞新冠確診與死亡人數劇增。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞11日再次新增逾2萬宗新冠確診病例，創下過去7天以來第3度新增病例突破2萬大關的紀錄。統計顯示，該國至今已累計132萬547宗新冠病例，死亡人數也已逾萬人。牛津大學OWID數據指出，以人口規模來看，馬來西亞過去1週的新冠病例已直衝全球第6，死亡人數也在世界排名第9。

綜合馬新社與《星洲日報》報導，馬來西亞11日通報新增2萬780宗新冠確診病例，創下過去7天以來第3度新增病例突破2萬大關的紀錄，同時也是自8月6日的2萬889宗以來，確診人數最高的一次，而當週確診人數同樣破2萬的還有8月5日的2萬596宗，其餘4天的單日新增病例也有逾萬宗。

衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）隨後在Facebook上po文指出，馬來西亞至今已累計132萬547宗新冠病例，其中首都吉隆坡及其周邊地區的病例最高，共計新增了約9000宗確診病例。

當地媒體《星洲日報》11日引用牛津大學OWID數據報導，以人口規模來看的話，馬來西亞過去1週的每日確診病例已直衝全球第6，每100萬人中就有602.38宗確診病例，1週內每日平均病歿人數也在世界排名第9，平均每100萬人中，就有6.9人病逝，比印尼6.13還要高。

蓋倫衛生與社會政策中心（Galen Centre for Health and Social Policy）指出，馬來西亞疫情居高不與Delta變種病毒的入侵有關，但政府實施的無效全面封鎖也造成了如今的慘況。流行病學家也認為，政府不應過早放寬防疫政策，防止病毒在社區中持續傳播。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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