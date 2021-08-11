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快訊／+0又破功！遠百信義A13有確診足跡　北市證實：要求清消1天

▲遠百信義A13。（圖／記者黃士原攝）

▲遠百信義A13。（圖／記者黃士原攝）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，台北市長柯文哲11日下午才感嘆，北市一天仍有1、2例確診時，位於台北市信義區遠百信義店A13的知名知名千層甜點Lady M，突然在11日公告，為了配合百貨清消作業，12日要暫停營業一天。對此，台北市政府衛生局向《ETtoday新聞雲》證實，遠百信義店有確診者足跡，屬於台北市個案，目前正在積極疫調當中，已經要求停業清消1日。

柯文哲11日下午於防疫記者會中提及，北市確診數快速降下來，目前為止都是個位數，每天可以說是5例確診以下，但還是會有1、2例確診，表示社區中還是有潛藏感染源，所以10日喊出+0就是高興一天而已，「如果真的要完全清零，大概要28天+0」，提醒市民仍勿掉以輕心。

就在柯文哲喊出北市仍有1、2例確診時，Lady m臉書粉專公告，配合百貨清消作業，遠百信義店於8月12日暫停營業一天，引發外界質疑又有確診足跡。

對此，台北市衛生局向《ETtoday新聞雲》證實，遠百信義店確實有確診者足跡，屬於台北市個案，目前正在積極疫調當中，已有要求停業清消一天。由於該個案屬於11日才新增的案例，所以編號尚待編列，意味著北市12日難以維持0確診。

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