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社會 社會焦點 保障人權

影／聯結車右轉...女騎士竟加速向前遭捲入輪下！網嘆：三寶衝第一

記者沈繼昌／桃園報導

「用生命捍衛路權的機車鬥士？」有網友在臉書上PO文，桃園市平鎮區金陵路9日傍晚發生聯結車準備右轉，後方機車女騎士似乎沒看到連結車早已打出右轉方向燈，結果還加速往前，當場被捲入車底，嚇得後方汽機車緊急剎車，還好聯結車及時剎車，女騎士僅受輕微擦傷；平鎮警分局指出，雙方事後私下和解，並未向警方報案處理。有網友留言「搶快3秒鐘，晚7天回家」、「三寶總是想衝第一」。

▲桃園市平鎮區金陵路9日傍晚發生聯結車右轉，1名機車女騎士疑似未注意前方聯結車被捲入車底。（圖／翻攝自臉書）

▲桃園市平鎮區金陵路9日傍晚發生聯結車右轉，1名機車女騎士疑似未注意前方聯結車被捲入車底。（圖／翻攝自臉書）

平鎮警分局建安派出所所長劉偉成指出，這起意外事故發生在9日下午5時30分許，一輛聯結車行經金陵路與台66線路口準備右轉，後方同方向之女騎士發生撞擊，機車被捲入車底，所幸大貨車立即剎車，女騎士還好僅受輕微擦傷，雙方事後向警方表示私下和解，無需警方處理。

▲桃園市平鎮區金陵路9日傍晚發生聯結車右轉，後方機車女騎士疑未注意聯結車轉彎被捲入車底，幸好及時剎車僅受輕傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區金陵路9日傍晚發生聯結車右轉，後方機車女騎士疑未注意聯結車轉彎被捲入車底，幸好及時剎車僅受輕傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有網友將這段影片上傳臉書時，引起8萬4千多位網友觀看，有上千網友留言，有網友直言「果然是自殺式攻擊」、「搶快3秒鐘，晚7天回家」、「三寶總是想衝第一」、「用生命捍衛路權的機車鬥士？」

平鎮警方呼籲，用路人駕駛各類交通工具，一定要注意路況與周邊車輛動態，並保持安全距離，以避免憾事意外發生。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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