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九把刀岳母打完AZ走了！ 陳時中「回1句話」網炸鍋：答非所問

▲▼限用一次。（圖／）

▲陳時中一句話回應九把刀岳母離世消息。（圖／（左）指揮中心提供、（右）翻攝自九把刀臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

九把刀岳母打完AZ疫苗後過世，一開始沒有任何不適，4天後出現背痛、頸部抽痛、嘔吐症狀，躺在沙發上休息卻一覺不醒，在抵達醫院前就離世了。而在今（11）日的防疫記者會上，有記者提問這件事，陳時中低調回應一句話，不少網友聽了，忍不住直呼「這樣回答是有點冷血」、「問東答西？」

本站稍早報導《九把刀岳母「打完AZ」4天後過世　陳時中：非公眾人物不討論》，有記者問及，九把刀岳母的情況，是否為AZ疫苗不良反應，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「九把刀是公眾人物，他媽媽不是，個人個案還是不要在公眾場合來談。」

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這一句話，意外引發網友討論，就有人在PTT直嘆，無法接受陳時中的回答，「公眾人物就可以討論了嗎」、「副作用跟公眾人物有什麼關係啊」、「公眾人物才要討論？一般民眾不需要？」也有網友表示，「到底在答非所問什麼」、「問東答西，達文西。」

還有人忍不住開批，「這樣死去真的好悲傷」、「這跟公眾人物有啥關係？人命真的數字罷了」、「誰管你是不是公眾人物，你就講跟打疫苗有沒有關係就對了啊……不討論是怎樣」、「講這樣真的不合適」、「好冷血。」

另外，記者會上還有人提到，九把刀岳母去年身體檢查僅有膽固醇過高，被問及是否為造成猝死原因？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，高膽固醇並非接種禁忌對象，也不會因為高膽固醇接種後就有不良反應。

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