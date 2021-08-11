九把刀岳母打AZ後走了　鄭文燦：協助家屬申請受害救濟

▲九把刀岳母上月底接種AZ疫苗4天後送醫不治，市長鄭文燦指出，待解剖報告出爐後協助家屬申請疾管署預防接種受害救濟。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

知名作家九把刀今天在臉書PO文，岳母上月底接種AZ後出現不適，送醫急救仍不幸往生，家屬忍痛選擇解剖釐清死因；市長鄭文燦11日表示，此個案已在本月5日由桃園地檢署檢察官率高檢署法醫解剖，目前報告還沒有出來，市府衛生局會聯繫家屬，並提供必要協助，將按照家屬意願向疾管署申請預防接種受害救濟，再經過審議小組審議，包括衛生局與社會局都會提供協助。

鄭文燦指出，個案是57歲，7月26號到社區接種站接種AZ，7月30日身體出現不適，家屬打119求助，由救護車送到桃園市某醫院急救仍不幸往生，7月31號由警方向檢察官報請相驗。8月5日由檢察官率高檢署法醫研究所法醫解剖，目前解剖報告還沒有出來，市府處理程序，會由衛生局連繫家屬，提供必要之協助，按照家屬意願協助向疾管署申請預防接種的受害救濟，再由審議小組來審議。

鄭文燦強調，「目前因法醫研究所解剖報告還沒出來，我們沒辦法做判定，不過必要協助與後續關懷，市府衛生局、社會局都會繼續協助。民眾如果接種疫苗發現身體不適，就要立刻就醫，對於這個不幸事件，我覺得九把刀或其家人，選擇了正面態度來面對，我們會全力協助家屬。」

▲知名作家九把刀岳母上月底接種AZ疫苗4天後身體不適送醫不治，衛生局長王文彥說明，衛生局將協助申請疾管署預防接種受害救濟。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，衛生局長王文彥也針對桃園市疫苗接種後不良反應與死亡個案提出說明。王文彥說，截至今天8月11日，衛生局統計是，通報中央不良反應系統的死亡案件有52件，52件裡面有申請VICP，也就是疫苗接種受害救濟大概有22件，衛生局都會給予協助。受害申請一定要家屬願意申請，我們會協助填寫申請書向中央申請，衛生局目前正與此個案家屬聯繫中，將提供必要之協助。

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