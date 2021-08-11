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油漆工利剪刺死女友　開庭辯：只有刺小腿...被害家屬火大求重判

▲桃園市曾姓男子懷疑林姓女友移情別戀，今年4月間持利剪猛刺其頸部致死，警方起出做案用之剪刀。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市曾姓男子懷疑林姓女友移情別戀，今年4月間持利剪猛刺其頸部致死，警方起出做案用之剪刀。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子懷疑林姓檳榔西施女友移情別戀，今年4月間相約在中壢區某餐廳談判，結果發生口角爭執，友人發現林女倒臥血泊中，經送醫急救後仍宣告不治，警方循線查獲曾男到案，依家暴殺人罪嫌移送桃檢偵辦。桃園地院11日召開準備程序庭，曾男當庭否認殺人，僅坦承以剪刀刺傷林女左小腿，法官當庭檢視現場監視器畫面後，因部分行兇畫面截錄並不清楚，死者家屬則痛斥曾男案發後至今未曾家屬致歉，犯後毫無悔意，要求法官重判。

▲桃園市曾姓男子懷疑林姓女友移情別戀，今年4月21日下午持利剪猛刺頸部致死，警方事後循線起出做案穿的血褲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市曾姓男子懷疑林姓女友移情別戀，今年4月21日下午持利剪猛刺頸部致死，警方事後循線起出做案穿的血褲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，死者是40歲的林姓女子，在中壢區從事檳榔販售工作，51歲的曾姓男子則從事油漆工作，2人是男女朋友關係。今年4月21日下午4時25分，陳姓友人發現林女倒臥在血泊中，趕緊打電話通知119幫忙送醫，林女頸部大動脈流血，醫護人員搶救後仍宣告不治，但當日邀約林女在中壢區龍慈路某餐廳的曾姓男子事後卻不知去向，警方鎖定曾男為重要嫌疑人。

▲桃園市曾姓男子懷疑林姓女友移情別戀，今年4月21日下午持利剪猛刺頸部致死，圖為命案現場知餐廳。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市曾姓男子懷疑林姓女友移情別戀，今年4月21日下午持利剪猛刺頸部致死，圖為命案現場餐廳。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方循線查獲曾男到案，曾男坦承懷疑林女另有新歡，2人相約談判未果，曾男動怒持剪刀猛刺林女頸部，隨即離開現場，陳姓女子事後發現曾男匆忙開著小貨車離開現場，走進房間查看發現林女頸部都是血趕緊送醫急救，警方隨後在龜山區將曾男拘捕到案。

▲桃園市曾姓男子懷疑林姓女友移情別戀，今年4月間持利剪猛刺頸部致死，警方循線查獲曾男到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市曾姓男子懷疑林姓女友移情別戀，今年4月間持利剪猛刺頸部致死，警方循線查獲曾男到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢查出，曾男作案時曾持剪刀朝死者臉部、脖子與腹部等處猛刺，造成林右頸動脈遭刺穿，曾做案後曾清洗凶刀逃離。法醫相驗發現，林女身上有25處刀傷，傷口最深處有9.5公分，其中肝臟、氣管被刺穿，檢方審酌曾男手段凶殘，依家暴殺人罪嫌將曾男起訴，並向院方具體求刑15年。

桃園地院11日召開準備程序庭，法官當庭檢視警監視畫面，其中曾男以預藏剪刀向林女揮舞，一度作勢要刺殺，後來畫面並不清楚，曾男當庭否認有殺人之企圖，僅坦承以剪刀刺傷林女左小腿部分；法官審視檢方起訴部分重點，包括以剪刀刺殺死者身體多處，但曾男均否認殺人，甚至辯稱「疼她都來不及、捨不得罵她」等語，死者家屬則痛斥曾根本毫無悔意，要求院方從重量刑。

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