2歲童就愛英雄好漢！反鎖屋內　一聽這首歌秒哭停

記者吳世龍／高雄報導

高雄三民區一間透天厝，傳出有小男童受困反鎖屋內，不斷嚎啕大哭，現場民眾提議讓男童聽最夯的兒歌神曲「Baby shark」，藉以安撫不安的情緒，但卻沒想到，男童根本不愛神曲，卻只鍾愛水滸傳的「好漢歌」，警消趕緊拿出手機上網找歌，果真歌曲一播放，男童瞬間不哭了，隨後消防人員破壞後門進入屋內，將反鎖的門打開，結束這場虛驚。

▲高雄三民區一間透天厝傳出小男童受困反鎖屋內，男童根本不愛兒童神曲「Baby shark」，只鍾愛水滸傳的「好漢歌」。（圖／民眾提供）

這件男童的受困案件，是發生在11日上午近10點左右，三民區吉林街一間透天厝，有一名阿嬤準備騎車載孫子外出買東西，阿嬤想說先到騎樓牽機車，不料，待在屋內的1歲9個月的孫子，卻意外將門關上反鎖受困，小男童也嚇得嚎啕大哭，心急如焚的阿嬤，只好趕緊通報警消人員前來協助。

由於小男童持續不斷地哭泣，這時有熱心民眾提議，可以播放兒歌神曲「Baby shark」，來安撫男童情緒，沒想到阿嬤卻說：「他不愛這個，他只愛聽水滸傳的好漢歌」，警消趕緊拿出手機上網找歌，果真歌曲一播放，男童立刻不哭了，而消防人員也趁機破壞透天厝的後門，順利進入屋內開門，結束一場虛驚。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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