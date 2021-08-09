BMW 530i騎上紐澤西護欄車頭毀損　駕駛：出涵洞逆光造成黑視

▲謝男駕駛BMW轎車行經濱江街涵洞，不甚撞上紐澤西護欄受困，所幸輕傷並無大礙。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

9日13時40分左右，台北市中山區松江路與濱江街口發生一起罕見車禍，一輛市價超過300萬元的黑色BMW Sedan 530 i 開上涵洞出口處的紐澤西水泥護欄，車頭全毀動彈不得。

根據警方調查，當時駕駛正行駛在濱江街，出了涵洞口理應左轉，但因涵洞內視線昏暗，車輛駛出涵洞，逆光光亮疑似造成駕駛短暫黑視，在視線不佳的情況下直接開車撞上水泥護欄，整輛車騎上高達1公尺護欄卡住，車主雙手及胸部有撞及挫傷，目前送醫治療。

▲謝男駕駛BMW轎車行經濱江街涵洞，不慎撞上紐澤西護欄，所幸輕傷並無大礙。（圖／記者張君豪翻攝）

中山警分局交通分隊當時獲報，立即派員到場處理，駕駛謝姓男子（65歲）酒測值為0。他向警方表示因為路況不熟，加上行經涵洞黑暗處，車輛駛出涵洞時逆光有黑視現象，才會沒看到前方封路的水泥護欄而撞上。

警方呼籲，下雨天時視線不佳，尤其行經隧道涵洞出入口，眼睛對光缐明暗需適應時間，駕駛人的視力下降，應減速慢行並遵守號誌行駛，以保障自身及他人行車用路安全。

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