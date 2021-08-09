7旬婦熱戀「芬蘭小鮮肉」　員警苦勸保住50萬老本

▲高雄一名70歲的婦人落入詐騙集團騙術，在網路上交友墜入情網，到銀行要匯出50萬，被機靈的行員發現及警方勸說下，保住她的老本。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名70歲的婦人落入詐騙集團老梗騙術，在網路上交友墜入情網，被愛意沖昏頭，竟照著對方要求，把辛苦存下的50萬定存解約，拿去銀行準備匯款至海外帳戶時，所幸被機靈的行員發現有異及警方勸說下，成功阻詐外也保住她的老本。

三民一分局十全路派出所於6日上午10點左右，接獲轄區內某銀行的行員報案指出，一名70歲的魏姓婦人準備匯款50萬元至海外帳戶，行員驚覺有異立刻報警處理。警方獲報到場了解後，原來這名婦人日前透過交友軟體，認識一名「傑森」來自芬蘭的男網友，兩人藉由網路聊天而陷入熱戀，男子藉著要與她共度下半輩子為前提，並佯稱在海外購買二棟房子，作為愛的小窩為理由，要求她匯款50萬元的裝潢費，婦人不疑有他，把自己辛苦存存下的50萬定存解約後，就直接前往銀行匯款。

▲老婦人出示手機內通訊軟體的內容。（圖／記者吳世龍翻攝）

員警當場告知婦人：「這就是詐騙」，千萬不上當，並解釋詐騙集團常利用交友軟體，看準適婚或極度渴望愛情熟女，編織一套愛情故事，為了就是要讓人容易陷入圈套，婦人聽聞後才恍然大悟，知道自己遭人詐騙，頻頻向行員及警方道謝，替她保住老本。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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