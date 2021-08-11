友揪投資房地產！阿北一口氣領光300萬　正義哥殺出：不要動

▲高雄市一名輕微失智的老翁，到銀行要解除一筆300萬的定存，被行員覺得有異，最後在行員、警方及家屬勸說下，成功阻詐，保住畢生積蓄。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名患有失智的老翁，日前落入詐騙集團圈套，到銀行要解除一筆300萬的定存，當下行員覺得有異，懷疑他遭人詐騙，立刻報警處理。警方到場了解時，老翁一度不予理會，最後通知家屬前來一同勸說下，老翁這才恍然大悟，放棄解除定存，除成功阻詐外還保住他畢生的積蓄。

苓雅分局民權路派出所於10日上午11時30分左右，接獲轄區內某家銀行來電報案指出，有一名年約76歲的劉姓老翁，正打算解除一筆300萬元的定存，行員覺得有異，直覺老翁疑似遭人詐騙。員警獲報到場後，詢問老翁用途時，起初一度不願意回答，後來才慢慢說出，是要和一名20多年的朋友，一起合資購買土地用的。

在場員警聽聞後，驚覺事情不單純，接著又向老翁追問朋友聯絡方式、購買何處的土地、土地價值等疑問，但老翁卻是支支吾吾，還不厭其煩地說：「只不過是要買塊土地而已」，希望警方不要介入，甚至還一直碎念警察怎麼那麼囉嗦！但老翁仍是不願聽勸執意要解除定存，這時，員警靈機一動，問他說：「家人知道這件事嗎？」老翁才顯露慌張的表情，還謊稱家人不在身邊也不知情，員警當下立刻通知老翁妻子到場協助勸說。

老翁終於在員警、行員、及妻子不斷勸說下，他才恍然大悟，瞭解原來這一切都是騙局，放棄解除定期存款，而老翁妻子不斷向員警致謝，因為先生已有輕微的失智症狀，已經多次落入詐騙陷阱，所幸，在機警的行員與警方協助下，才能保住夫妻倆畢生儲蓄的老本。

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