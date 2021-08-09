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社會 社會焦點 保障人權

大貨車對決超硬鐵牛！路面爛泥打滑衝對向　他夾困1hr才獲救

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林莿桐鄉濁水溪防汛道路饒平段，今（9）日發生一起車禍，一輛載蔬菜的大貨車與拼裝車（俗稱鐵牛車）車頭猛烈對撞，造成兩車頭嚴重毀損，大貨車林姓駕駛腳被夾住卡在車內動彈不得，消防局出動破壞器材車及警消以破壞剪等工具花了1個多小時才將人救出送醫，肇事原因及責任由警方釐清中。

▲一輛載蔬菜的大貨車與拼裝車車頭猛烈對撞，造成兩車頭嚴重毀損，大貨車林姓駕駛腳被夾住卡在車內動彈不得。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 大貨車正面衝撞拼裝車，造成兩車頭嚴重毀損。 （圖／記者蔡佩旻攝）

斗六警分局今日約11時48分左右獲報，指出，莿桐鄉濁水溪防汛道路16號觀測台附近有車禍事故，一輛大貨車與拼裝車對撞，大貨車車頭除嚴重扭曲變形，更糾結卡在拼裝車車頭裡，大貨車林姓司機（44歲）右腳卡在車內動彈不得，因車頭嚴重扭曲，經警消人員以破壞車門花費一個多小時，才將駕駛送醫急救。

▲一輛載蔬菜的大貨車與拼裝車車頭猛烈對撞，造成兩車頭嚴重毀損，大貨車林姓駕駛腳被夾住卡在車內動彈不得。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 大貨車林姓駕駛腳被夾住卡在車內動彈不得，警消花費一個多小時破壞車體將駕駛救出送醫。 （圖／民眾提供）

現場民眾指出，林姓男子駕駛大貨車由林內往西螺方向行駛，行經事故路段疑似因路面積水泥濘打滑，衝到對向車道撞上由張姓司機（31歲）駕駛的拼裝車。撞擊力道猛烈，兩車車頭嚴重扭曲變形，拼裝車張姓司機額頭輕微撕裂傷，由救護人員現場包紮後未送醫，林姓大貨車司機獲救脫困後送往台大雲林分院救治。　

▲一輛載蔬菜的大貨車與拼裝車車頭猛烈對撞，造成兩車頭嚴重毀損，大貨車林姓駕駛腳被夾住卡在車內動彈不得。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲大貨車疑似因路面積水泥濘打滑，衝到對向車道撞上由拼裝車。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六警分局副分局長黃仁男表示，該事故肇事原因及責任有待警方調查釐清，呼籲駕駛人下雨天視線不佳，且路面溼滑，尤其是有積水、泥濘，容易造成輪胎打滑， 請駕駛人務必減速慢行、不要超速行駛。

▲一輛載蔬菜的大貨車與拼裝車車頭猛烈對撞，造成兩車頭嚴重毀損，大貨車林姓駕駛腳被夾住卡在車內動彈不得。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 拖吊車將車頭糾結的2車分開，大貨車車頭面目全非。（圖／民眾提供）

▲一輛載蔬菜的大貨車與拼裝車車頭猛烈對撞，造成兩車頭嚴重毀損，大貨車林姓駕駛腳被夾住卡在車內動彈不得。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 大貨車林姓駕駛腳被夾住卡在車內動彈不得，警消花費一個多小時破壞車體將駕駛救出送醫。 （圖／民眾提供）

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車禍對撞受困雲林莿桐鄉防汛道路拼裝車

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