另類「居家隔離」　180cm壯男反鎖浴室頭手露出警嚇壞

▲台中警方及時破壞浴室門，救出一名反鎖在浴室的移工。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名體形壯碩的24歲馬來西亞籍蕭姓男子，日前半夜如廁竟反鎖在浴室內，呼喊沒人回應，還好手上帶著電力僅剩1％手機求救，警方獲報趕到赫見蕭男企圖從門下氣窗爬出，無奈氣窗太小，僅頭部和手臂露在外面，正值鬼月著實令人嚇了一跳，經緊急連繫房東來開門，才結束一場40分鐘的「居家隔離驚魂記」。

台中市警三分局合作派出所所長林崎嵩、警員陳偉、楊建宗，日前凌晨1點多接獲報案，指其友人被反鎖浴室內，警方隨即趕往現場，該浴室在一棟出租大樓的二樓，無奈大門深鎖無法進入，警方一方面尋找開鎖之道，一方面也連繫房東前來。

警方後來在房東協助下進入屋內，推開門的那一瞬間，就見到浴室門下的氣窗，有顆男子的頭顱和一隻手，男子眼神充滿求助，因為蕭男身高180公分，體形壯碩卡住氣窗，浴室門無法開啟原因是門鎖長期受到浴室內水氣生鏽卡死，後來利用手邊工具將門撬開，讓蕭男重獲自由。

警方表示，蕭男如同往常使用套房內的浴室，未料如廁後竟發現門鎖卡死，試盡各種方式都打不開，嘗試踹門卻踹不破，還好手上有手機，但屋漏偏逢連夜雨，電量只剩下1％，蕭男用盡剩餘的電力向同鄉友人求助，總算結束這場廁所驚魂記。

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