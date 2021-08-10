雲林122處長青食堂解封！供餐不共餐　打飯菜帶回家

▲長青食堂長者自帶空便當餐盒，等工作人員打菜帶回家，沒進到食堂內。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣在兼顧防疫及長者用餐權益下，縣轄內150處長青食堂從8月起共有122處陸續開張，時隔2個多月終於讓長輩都能再吃到熱騰騰午餐。雲林縣長張麗善今在虎尾鎮長丁學忠、堀頭里里長李萬壽及社會處長林文志等人陪同至虎尾鎮堀頭里長青食堂，關心食堂復辦，瞭解餐盒發送情形，並與長輩們話家常。

雲林縣長張麗善指出，自實施三級警戒後，社區照顧關懷據點、長青食堂、長青學苑等據點配合停止運作，相關的專職人力亦持續配合環境清潔消毒、電話問安等作業，期以長輩守護不中斷。這段期間，無法供應長輩均衡飲食，張麗善表示，感謝社區能夠在降級後遵守防疫原則，讓長青食堂恢復以往供餐不共餐，使長輩營養健康受到照顧。

社會處長林文志表示，因社區型長照機構工作人員與長青食堂志願服務性質不同，但是提高疫苗覆蓋率方向相同，是以若「志工及工作人員」注射covid-19疫苗覆蓋率應達6成以上，且廚工應以施打疫苗為原則，經辦理單位評估有意願復辦，檢具「長青食堂工作人員及志工施打Covid-19疫苗情形表」向主管機關申請復辦。

▲雲林長青食堂及麥寮鄉公所自辦150處食堂中，已有105處在8月份首周開辦，另斗六市17處食堂在第二週陸續復辦，共122處食堂復辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經統計縣府補助長青食堂及麥寮鄉公所自辦150處食堂中，已有105處在8月份首周開辦，另斗六市17處食堂在第二週陸續復辦，共122處食堂復辦，其餘各食堂配合因為鄉鎮市公所另有規劃，或社區從緩規劃食堂復辦日期中，縣府亦將分送面罩及口罩等物資，支援復辦之食堂。

虎尾鎮長丁學忠感謝縣府了解基層心聲，趕緊讓長青食堂續辦，張縣長更堅持要求長青食堂一定要讓長者前輩吃的營養、吃的新鮮，未來公所將持續配合縣府政策推展，無論在長青食堂推動或是在長輩照顧服務持續打拼。



堀頭里長李萬壽說，堀頭里長青食堂從今年5月中停辦到8月2日才又開始供餐，所有廚工、志工在烹煮食物及分裝飯菜等提供餐飲服務時都需戴口罩，打菜區也加裝隔板。雖然現在菜價很貴，但為了長者前輩健康，我們一定讓大家吃到最好、最營養的飯菜。

▲長青食堂長者自帶空便當餐盒，等工作人員打菜帶回家，沒進到食堂內。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）





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