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沒王法了嗎？5煞闖入家中　四湖反風吹自救會長險遭押走

▲「四湖反風吹自救會」會長吳連進今日在臉書怒斥，純僕鄉村竟然發生非法私闖民宅、恐嚇對老弱婦孺不利，還推倒家中長輩「惡劣至極」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方帶回涉案5人，訊後依傷害、妨害自由、聚眾滋事等罪嫌，將全案移送雲林地檢署偵辦中。（圖／吳連進提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林「四湖反風吹自救會」會長吳連進昨（9）日晚間在家中突然遭5名男子闖入，表明要帶走吳連進更推倒其家屬，吳連進今日在臉書附上照片指控，「帶人闖進民宅，打人、堅決帶走人，完全沒有王法了嗎」。台西警方表示，昨夜帶回涉案5人，訊後依傷害、妨害自由、聚眾滋事等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦中。

吳連進指出，昨日晚間約9點多與家人正在客廳霧中看電視，突然有5名男子闖入，在沒有說明來意之下，僅表明要帶他出去「談事情」，爭論間更揚言必須跟他們走，否則將對家人不利，而當時家中都是老弱婦孺，讓吳家人深感畏懼。

▲「四湖反風吹自救會」會長吳連進今日在臉書怒斥，純僕鄉村竟然發生非法私闖民宅、恐嚇對老弱婦孺不利，還推倒家中長輩「惡劣至極」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雙方拉扯過程中，吳連進臉部除遭揮擊，右手掌也流血，身上血跡斑斑。 （圖／吳連進提供）

吳連進表示，當下他拒絕這群男子要求後，其中一名帶頭者竟動手推他姊姊，造成姊姊兩手臂多處挫傷瘀青，拉扯過程中，他臉部也遭揮擊，事後右手掌流血。走出門外時發現其中一人為前村長，且當地附近一間宮廟的2名廟務委員也在場，最後家人即時報警，經台西警分局派員到場才制止這群惡霸。

吳連進說，他未曾與這群人發生任何糾葛爭紛，只是從北部返鄉反風電，就遭人恐嚇威脅，令他不禁質疑，事端是否因他身為四湖反風吹自救會會長而起？

▲「四湖反風吹自救會」會長吳連進今日在臉書怒斥，純僕鄉村竟然發生非法私闖民宅、恐嚇對老弱婦孺不利，還推倒家中長輩「惡劣至極」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲吳連進指出，其中一名帶頭者動手推他姊姊，造成姊姊兩手臂多處挫傷瘀青。（圖／吳連進提供）

吳連進今日在臉書怒斥，純僕鄉村竟然發生非法私闖民宅、恐嚇對老弱婦孺不利，還推倒家中長輩「惡劣至極」，更提到，身為四湖反風吹自救會會長，絕不畏懼任何恐嚇及威脅，堅定反對四湖陸域風車的決心，期盼各位夥伴們，更加勇敢團結守護四湖家園。

台西警分局說明，警方獲報案後第一時間立即趕往現場，將在場5名涉嫌加害人帶案偵辦，現已釐清身分均為當地村民，經查，疑因酒後對吳男不滿，糾眾到吳家理論；另對駕駛吳姓男子施以酒測，酒測值為0.51mg/L，另涉公共危險罪，被害人等4人分別對蔡姓男子等5人提出傷害、毀損、侵入住宅及恐嚇告訴，全案移送雲林地檢署偵辦。

▲「四湖反風吹自救會」會長吳連進今日在臉書怒斥，純僕鄉村竟然發生非法私闖民宅、恐嚇對老弱婦孺不利，還推倒家中長輩「惡劣至極」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲吳連進指出，其中一名帶頭者動手推他姊姊，造成姊姊兩手臂多處挫傷瘀青。（圖／吳連進提供）

台西警分局強調，針對任何聚眾暴力滋事案件絕對迅速處置、嚴正執法，絕不容許不法分子藉故滋事、危害治安，遇有是類案件發生，必從嚴究辦絕不寬貸。

▲「四湖反風吹自救會」會長吳連進今日在臉書怒斥，純僕鄉村竟然發生非法私闖民宅、恐嚇對老弱婦孺不利，還推倒家中長輩「惡劣至極」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「四湖反風吹自救會」會長吳連進今日在臉書怒斥，純僕鄉村竟然發生非法私闖民宅、恐嚇對老弱婦孺不利，還推倒家中長輩「惡劣至極」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）


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