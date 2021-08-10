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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊興奮稱+0要跳舞　王世堅：「柯文哲化」之後沒+0要跳樓？

▲▼北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊10日一早於臉書爆料，今日北市確診數「+0」，引發網友熱議。台北市議員王世堅認為，跳舞太過火，如果一天加零就跳舞，那之後沒加零不就要跳樓？倘若一天加零跳舞，那未來天天加零就要開派對了嗎？黃珊珊過去一直是很理智的人，但跳舞說法「有點柯文哲化」。

黃珊珊10日一早於臉書提及，「今天台北市本土確診個案+0，下午開疫調會議時，恐怕真的得跳舞了。」還特別標注自己動態「覺得興奮」。黃珊珊PO完此文之後，不到30分鐘內立刻刪除，但又於中午12時重新PO文，內容與上午的貼文相似，差別是特別附上自己的照片。

針對黃珊珊於臉書稱北市+0要跳舞，王世堅10日下午於台北市議會受訪時直言，高興一下就好了，高興是應當的，但是跳舞就太過火了，此次確診數加零應感謝第一線醫護、警消人員等，市府首長發言要謹慎，現在還不是慶祝的時候，疫情有起有伏是常態，一時加零非永久，「一天加零就跳舞，不加零要跳樓嗎？一天加零跳舞，天天加零要開派對囉？」

▲▼黃珊珊在臉書宣布北市本土個案+0。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲黃珊珊在臉書宣布北市本土個案 0。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

王世堅認為，心情起落不應該這麼大，知道黃珊珊在這幾個月歷經北農、環南、虎林、南機場等專案後確實辛苦、身心疲憊，難免一兩句話比較機動，他肯定對方在防疫的作為，但也期待更小心謹慎發言；而疫情不管是好是壞，每位市民都要冷靜對待，更何況市府首長心情不該暴起暴落，以後對外發言應該要謹慎。

被問到有沒有看過黃珊珊跳舞？王世堅說「沒有看過！」依照自己多年來對黃珊珊的了解，黃珊珊一直是個理智、冷靜處理和面對問題的人，跳舞的說法「有點柯文哲化」，所謂「近朱者赤，近『柯』者黑」，黃珊珊如此靠近柯文哲，朝夕相處下應學學柯文哲的好處，雖然好處可能不多，但千萬不要染上柯文哲說話和處理事情方式。

王世堅表示，全台有1萬4443例確診案，其中北市佔了4869例，僅次於新北市的6800例，位居第二名，在確診數這麼高的情況下，北市擁有完善醫療資源和公衛團隊，市府首長們應在疫情緩和時徹底做檢討，加零就跳舞的講法並不好。

關於北市花3個月才加零的速度，王世堅提及，北市擁有完善醫療系統和市府組織，「說實在的，可以更早做好控制。」尤其台北市民高水準、高素質，全民戒備配合政府要求，表現的比很多地方政府都好，甚至超越中央，但包括柯文哲在內的部分首長，卻藉由疫情期間炒作聲量，延誤對疫情判斷。

王世堅舉例，早在五月下旬就發生北農確診案，議員們有陸續接獲陳情，並且告知台北市政府，但當時柯文哲都不當一回事，對外仍針對政治發言、砲打中央，柯文哲在防疫上確實有醫學專業，但多數時間都在做政治考量，包括怎麼抗衡中央、拉抬聲量；目前疫情仍在起伏當中，大家未能完全放下心，因為還有疫苗、變種病毒等問題待解決，柯文哲及很多官員應該被社會檢討。

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