西螺福興宮封鐘鼓迎慈悲月　中元普度「線上贊普」避群聚

▲ 西螺福興宮廟方執事人員請出封條、蓋上大印。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

西螺福興宮依照舊俗古例，在農曆六月最後一日舉行封鐘鼓的儀式，今(7)日誦經團祝禱後，廟方執事人員請出封條、蓋上大印，架梯將封條貼在左鐘、右鼓上依俗完成「封鐘鼓」儀式，停止鳴鐘擊鼓，1個月不放鞭炮，讓來到陽間的「好兄弟」 享受普施濟度。

常務監事鄭志雄表示，封鐘鼓代表媽祖慈悲普度眾生的具體表現，另農曆7月有許多流傳的禁忌，主要用意在提醒民眾小心，農曆7月在民間信仰中最重要的精神是悲天憫人，暫封鐘鼓的做法體現為他人著想的精神，因此，農曆7月也被稱作感恩月、慈悲月。

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▲ 西螺福興宮廟方執事人員架梯將封條貼在左鐘、右鼓上依俗完成「封鐘鼓」儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮楊文鐘董事長表示，透過西螺媽祖太平媽慈悲的精神，感念農曆七月來到陽間的四生六道孤苦孤魂好兄弟等眾生，難得一年一次可以來到陽間參與法會聽經聞法，為了避免驚擾到好兄弟凸顯媽祖慈悲為懷的精神，也強調人與未知世界的相互尊重。

西螺福興宮也延續百年慶讚中元的傳統，於農曆七月廿三日國曆8月30日(一) ，舉辦慶讚中元拔薦法會，今年特別因為疫情的關係，在西螺福興宮官網（https://www.taipingmatzu.org.tw/）提供線上贊普與普度超渡的服務，線上報名參加贊普的信眾，普度當天現場會有工作人員協助擺設供品、點香與焚化財帛等，防疫期間讓贊普多點貼心。

▲ 西螺福興宮依照舊俗古例，在農曆六月最後一日舉行封鐘鼓的儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

廟方說明，超度拔薦有祖先、冤親債主、動物靈、嬰靈等對象，設置專屬牌位、功德牒文與財帛資糧包等，讓信眾們能夠透過七月普度儀式，可以對思念與追憶的親屬、寵物們，表達對一絲的還念，邀請全台信善一起參與為自身積福德祈福願。

▲西螺福興宮今年特別因疫情的關係，在西螺福興宮官網提供線上贊普與普度超渡的服務，普度當天由現場人員協助擺設供品、點香與焚化財帛等，防疫期間讓贊普多點貼心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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