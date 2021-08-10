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北市今+0！黃珊珊：高興一天就好了　「明天可能有更多個案」

記者袁茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊10日一早於臉書透露，台北市今天確診數「+0」，但不到30分鐘後又刪文，引發網友熱議。對此，黃珊珊回應，是因為自己有答應過同仁，如果某天確診數是0就要跳舞給大家看，替他們打氣，不過高興一天就好了，「明天可能還有更多個案。」

黃珊珊10日一早於臉書提及，「今天台北市本土確診個案+0，下午開疫調會議時，恐怕真的得跳舞了。」還特別標注自己動態「覺得興奮」。黃珊珊PO完此文之後，不到30分鐘內立刻刪除，但又於中午12時重新PO文，內容與上午的貼文相似，差別是特別附上自己的照片。

▲▼黃珊珊在臉書宣布北市本土個案+0。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲黃珊珊在臉書宣布北市本土個案 0。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

關於北市此次花多久清零？黃珊珊10日下午回應，從北市府開始往清零方向走，大概花了1個多月的時間；此次疫情在5月13日開始爆發，5月15日一天確診個案達242個，當時從5月13日個位數，一下爆到200人，其實相當驚人，速度當然不能說快或慢，只是北市府每天都很戰戰兢兢，盼把每個個案都確實匡列、斷掉隱形傳染鏈，「不希望是趕速度，而是希望確實。」

針對此次清零主要關鍵？未來是否會調整市府觀察疫情指標？黃珊珊指出，這是第一次看到確診數0，所以大家當然比較興奮，但真的只要高興一天，因為社區可能還有隱形傳染鏈，關鍵在於市民有無配合、忍受這些不方便，從北農、環南和特殊交友圈的大量數字來看，北市府做了很多不同策略，包括台北市長柯文哲提出的疫苗圍堵策略，的確在大型群聚式感染中發揮效用。

黃珊珊表示，用疫苗圍堵、讓整個疫情慢慢穩定下來，其實是一件滿辛苦的事情，但市府花了很多成本，且民眾配合也是重點，以及北市12行政區的健康服務中心、衛生局疾管科、聯合醫院同仁每天召開長達2小時會議，針對每個個案做研究、對專案做撲滅，花了大量的人力和物力執行。

▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市政府提供）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市政府提供）

「今天清零我很高興。」黃珊珊直言，之前有答應過同仁，如果有一天的確診數字是0，就要跳舞給大家看，主要是想幫這些同仁打氣，但也希望「高興一天就好，明天可能還有更多個案。」不要忘記初衷，每天將個案看顧好，讓社區安全，「這是我們的任務。」

被問到為何將早上的發文刪除？是否因為搶先指揮中心發布消息？黃珊珊提及，自己早上接到中央、地方等很多人員的恭喜訊息，當時她一頭霧水，不過北市府每天進度都跟中央同步，所以大概早上10時左右會知道，加上前一天晚上就會有北市各家醫院的PCR數字，「我覺得這是很高興的事情」，因此跟市民做分享。

最後，黃珊珊向同仁們表達感謝，大家花了1個多月的時間，真的做到第一階段的小小目標，「但不能鬆懈，還是要戰戰兢兢。」

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