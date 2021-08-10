找不到回家路！警查出身分護送　雲林翁露笑容比讚

▲陳姓老翁迷路在4公里外的街道，在警員協助下利返家，露出可愛笑容對員警表達感激。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局虎尾警分局警員吳朝崑，於日前擔服勤務時接獲110報案，指出中勝路前有一名老人找不到路，需要尋求協助，隨即趕往協處。到場發現老翁疑有失智症狀，慌忙想回家卻詞不達意，最後在警員耐心細查下，將老翁順利送返家中，老翁一到家後便放心下來，展露開心笑容對警豎起大拇指道謝。

褒忠分駐所警員吳朝崑上月26日擔服上午8時至10時勤務時，接獲勤務中心報案指出有老翁迷路，吳員離即趕抵現場協助處裡，發現老翁疑似患有失智症，說話語意不清，也無法清楚表達，而且方向感迷失，而當下老翁更是顯得著急一直唸著要回家，卻找不著回家的路。

老翁當下身上未有任何證件，於是吳朝崑先行安撫老翁不安情緒，在耐心慢慢詢問下，透過警用小電腦辨識查證身分逐一比對，經不斷查證後終於得知老翁真實身分，83歲的陳姓老翁居在在4公里外的馬鳴村，隨即一路護送老翁返家，老翁順利返家後，高興之情溢於言表，也對員警誠摰表達感激與謝意。

虎尾分局長黃維章呼籲民眾，家中若有失能、失智人口，請於其衣褲繡上聯絡電話，或申請本縣智慧防護網智慧手環，不小心走失能即時聯繫家屬。再次提醒民眾若有困難可向轄區分駐派出所求助，此次褒忠分駐所員警們能視民如己親，發揮愛心精神為分局同仁楷模，讓社會更具有人情味。

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