防疫優先 竹市暑期多項藝文活動延期辦理

▲原預定暑假期間辦理的多項大型藝文活動均將暫緩。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

暑假即將到來，因目前疫情尚未平息，新竹市文化局今(17)日表示，原預定在七~八月暑假期間辦理的多項大型藝文活動，包括2021新竹光臨藝術節、2021竹塹國樂節、仲夏藝文季、兒童影展、東風音樂祭等，均將暫緩辦理，待疫情趨緩再討論辦理時程。

文化局表示，原定七~八月間辦理2021新竹光臨藝術節，因目前COVID-19疫情仍未平歇，基於安全考量及配合中央流行疫情指揮中心防疫警戒相關規定，將暫順延辦理。

文化局指出，每年暑假期間是文化局藝文活動能量最旺盛的季節，如已連續舉辦10年，吸引各地國樂迷齊聚朝聖的「竹塹國樂節」，因疫情將順延及調整形式演出；而每逢暑假週六晩間在公園、宮廟廣場舉辦的「仲夏藝文季」，從2015年開始後邁入第七年、已累積數十萬觀賞人次，是民眾引頸期盼、每年夏天最受歡迎的藝文盛事，也因疫情將延期辦理。

同樣是今年邁入第七年，深受親子喜愛，每年挑選多部世界經典影片在國內首播，已成為新竹市品牌活動的「兒童影展」，今年受疫情影響雖將停辦，為了保障眾多影迷的權益，文化局也特別將今年已選購優質影片播映權保留至明年暑假播放，不讓孩子們失望；同時，即將邁入第四年，受樂迷最期待的「東風音樂祭」音樂表演原本規劃在今年八~九月間辦理，也因疫情關係順延舉行；另，預計今年八月間辦理的「黑蝙蝠中隊70週年隊慶」活動，將視疫情狀況研議辦理。

除了動態表演活動外，文化局原本規劃暑假期間在博物館群、美術館群舉辦多項靜態展覽活動，如眷村博物館「眷村好女子文物特展」、新竹市美術館&241藝術空間「本草城市新竹：以淺山海作為方法」展覽、文化藝廊「李澤藩創會50週年特展」等，也因疫情影響原定展出時間，文化局將配合中央疫情警戒規定調整展出，或改以線上策展方式呈現。

文化局表示，受疫情影響，目前文化局各藝文場館均暫停開放。惟休館期間，文化局藝文服務不中斷，如圖書館提供多元線上閱讀服務，多項數位資源服務平台，包含電子書、電子雜誌及影音平台等，讓民眾防疫期間不出門，在家也可享受多樣化的閱讀樂趣。另，防疫期間，許多表演團體、藝術工作者演出機會減少，文化局為協助在地藝文工作者維持展演能量，並為解封後之推展活動預行整備，特推出線上藝文展演補助計畫，將演出/映演、展覽等內容製作成影片，透過網路線上展演互動之型態呈現，讓民眾在家透過網路也能看藝文表演。

文化局提醒，雖然最近新冠肺炎(COVID-19)疫情有趨緩現象，但防疫不能鬆懈，請大家再「忍耐一下」，遵守防疫規範。文化局將與演出、策展團隊持續策劃，待疫情趨緩後，陸續推出各項優質展演活動，豐富市民朋友藝文生活。

相關暑假期間藝文活動延展辦理資訊，民眾可上新竹市文化局網站查詢，或撥打市民服務專線1999、文化局專線03-5421551洽詢。

新竹市府也持續發放中央規劃紓困金，以關懷弱勢加發、急難紓困及農漁民生活補助為例，本市符合弱勢資格之市民共計1萬219人，每位發給4500元，核發弱勢補助金額共4,598萬5,500元；急難紓困補助部分符合資格之本市市民共計8,157人，每戶發給1至3萬，核發金額計6,578萬元。另本市農民共2,932人，核發農民生活補貼共2,932萬元；本市漁民已領補助1萬元者3,568人、補助3萬元者1,735人，合計核發漁民生活補貼8,773萬元。

此外，新竹市府持續防疫工作，上周啟動「竹市傳產專案」，協助廠商為移工篩檢，協助篩檢8家企業共364位移工，若廠商有需求，都由市府安排採檢。