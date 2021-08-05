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睽違2個月竹市藝展空間重啟　林智堅視察美術館防疫

▲新竹市長林智堅今參訪疫情後首檔展覽。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅今參訪疫情後首檔展覽。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

睽違兩個月後，新竹市美術館重新開館，新竹市長林智堅今參訪疫情後首檔展覽「本草城市新竹：以淺山海作為方法」，展覽由曾任國際雙年展評審的徐文瑞擔任策展人，邀請各藝術家透過原住民圖騰、「古老墓碑」、先人開墾的畫作等創作，帶領觀眾回到美術館前身原住民道卡斯族竹塹社故事。新竹市長林智堅表示，竹市各藝文場館如241空間、圖書館重開放後皆嚴格落實防疫措施，以美術館為例，每場次50人做人流管控、常接觸如把手、水龍頭等每日兩次消毒等，民眾也須全程戴口罩，歡迎暑假家長安心帶孩子來訪，讓藝展重回生活。

林智堅今參訪「本草城市新竹：以淺山海作為方法」，他說，新竹市府在兼顧防疫下，陸續開放藝文場館，讓民眾宛如回到過去生活，繼續享受藝術饗宴，不僅美術館、241藝術空間有展覽，隆恩圳公園也有光臨藝術節戶外展品，各圖書館也已開放，歡迎民眾做好個人防疫，包含全程戴口罩、實聯制、兼顧社交距離，前來參訪。

「本草城市新竹：以淺山海作為方法」策展人徐文瑞說，他透過多次新竹實地勘察與文獻，追溯到新竹最早住民道卡斯族，曾在美術館周邊組竹塹社，美術館周邊見証新竹17世紀以來迄今的定居殖民主義過程，他更製作以竹塹對比台灣歷史大事紀，讓大家更了解竹塹多元民族歷史。

徐文瑞說，為探討竹塹多元族群歷史，藝術家們運用各種素材，包含泰雅藝術家兼牧師安力・給怒（賴安淋），以複合媒材呈現原住民傳統圖騰、基督宗教信仰；同時具有客家、平埔身分的藝術家梁廷毓則拓印、拍攝「古老墓碑、漢番宮廟」，以此紀錄客家、道卡斯族、泰雅族在竹塹生活痕跡。

林建成的繪畫與素描系列，紀錄著道卡斯與漢人聚合家族遷徙至花東的歷史。藝術家林建成，用細膩的筆觸，生動地描繪離散家人求生存於異族異地的故事。排灣族藝術家伊誕・巴瓦瓦隆，展出作品包括1989年迄今三十年的創作，正好記錄原住民正名運動與原民當代藝術發展歷程。

另外，「藝術家不會因疫情停止創作，只是展出形式不同」，徐文瑞說，他們在241藝術空間行動藝術演出，因應COVID19疫情的三级警戒，參與者改以共用視訊，呈現民眾各種日常生活。

文化局表示，「本草城市新竹：以淺山海作為方法」在新竹市美術館及241藝術空間聯合展出，展期從即日起至10月24日(日)，歡迎民眾前往參觀，詳情請上「新竹市美術館」粉絲專頁(https://goo.gl/ZdtXtm)查詢，或洽1999市民服務專線或撥打03-5332841文化局專線。

文化局提醒，新竹市各藝文場館美術館、241藝術空間等，都將依據文化部展覽場館防疫管理措施，開館前以稀釋之漂白水消毒，民眾進場參觀採取四大措施，包含人流管控、實聯制、體溫監控、常接觸如把手、水龍頭等每日兩次消毒等。以美術館為例，因場館面積較小，同時段參觀人次不超過50人次，並以地貼、志工加強宣導以維持社交距離。

此外，六座圖書館分館閱覽區也已開放，各分館採人流管制，除了較大面積的香山分館同時段達70人，其餘5分館如動物園、青少年、金山等人流管制50人。各圖書館分館設置紫外線殺菌機，供民眾借書時使用；閱覽區採梅花座、借還書櫃台設有隔板、自修室不開放、穿戴式觸控式影音閱覽設施不開放使用。

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