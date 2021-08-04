新竹州警察局高等官舍修復完成　轉型新竹故事館

▲林智堅今前往視察修復完工的新竹州警察局高等官舍。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市護城河旁、中央路上有一棟市定百年古蹟新竹州警察局高等官舍，新竹市府投入修復，歷經1年多修復已完工。其為竹市現存面積最大、歷史最久的高等官舍，獨特「和洋」風格並置，玄關還有為警察局長打造的「槍櫃」，庭院內更有老茄苳樹，重現百年古蹟雅致風華。新竹市長林智堅今日親赴視察時表示，未來將轉型為「新竹故事館」，以促參方式委外營運作為文創展覽空間，讓市民深入了解竹市歷史文化。此外，南大路警察宿舍也修復完工，也將委外作為藝文展覽空間。

林智堅今前往視察修復完工的新竹州警察局高等官舍，參觀傳統和式空間與洋式客廳共存的建築風格，拉開置物空間時，發現有如「多啦A夢的家」的「押入」，為過去使用者放置棉被的置物櫃。他並感謝相關單位完成修復，重現這座百年古蹟的風華。

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新竹州警察局高等官舍修復工程由張義震建築師操刀，他說，因建築為高等官舍，相較一般採單一風格設計，其內部有居住、服務性質的榻榻米和式空間，也有社交性質的木地板洋式客廳，屬和洋並置風格住宅，且庭院內花木扶疏，更有百年老茄苳樹及水滴狀卵石水池。

新竹市文化局長張馨之表示，新竹州警察局高等官舍約自日治時期（1917-1921年間）完工，迄今已有百年歷史，與辛志平校長故居同為高等官舍。日治時期新竹市東門旭橋外設置州官舍區，共計40餘棟職舍，新竹州警察局高等官舍是其中僅存的高等官舍，在日治時期屬高等官員的居所，在國民政府時期則成為警察局長的宿舍。

2016年新竹市府公告新竹州警察局高等官舍為市定古蹟，經歷調查研究、規劃設計，2020年3月啟動修復工程，投入3380萬元，於今年6月完成修復，未來將以促參的方式委外營運，採複合式經營，除具餐飲功能外，也將作為新竹故事館，展示新竹歷史與文化，預計明年上旬開館營運。

此外，同為警察宿舍、位於新竹火車站後站的歷史建築南大路警察宿舍，也於今年初完成修復工程，其興建於1929-1935年間，是典型的雙拼木造日式宿舍，見證黑金町（日治）、台鐵機務段及車站周邊發展的歷史，其寬廣庭院內的濃密高聳大樹，綠意盎然，烘托出老屋氛圍及整體空間的閒適，是保存老屋、老樹的「老樹舍計畫」推動據點。

南大路警察宿舍未來也將以促參方式委外營運，提供民眾展覽藝文空間與文創商品，並於假日辦理文創市集並提供導覽服務，預計今年底開館營運，也串連起鄰近的下竹樹屋、具有濃厚鐵道特色的後站公園，成為後站地區新興的綠色生活空間，也是嶄新的藝文據點。

新竹市政府表示，市府6年多來投入逾7億元積極投注文化資產的保存、修復與活化，整修活化多處文化資產。去年底完成東門城廣場改善，讓古蹟迎曦門、三座古橋墩更顯古蹟姿態。另也將閒置約34年，屬於私有產權的96歲市定古蹟新竹州圖書館，以公私協力方式完成修復，今年則順利完成新竹州警察局高等官舍修復工程。

這些以古蹟群串連的綠色廊帶，讓民眾可從1913年建造的新竹火車站開始巡禮，走到東門城、護城河、州圖書館，接著到新竹州警察局高等官舍、新竹市美術館（市定古蹟新竹市役所），最後來到建造於1927年的新竹市政府（州廳），步行體驗新竹市獨有的古蹟群。

文化局表示，市府已陸續指定許多古蹟、歷史建築，目前共有65處古蹟歷史建築，林智堅市長上任以來就增加22處，此外也持續努力進行古蹟、歷史建築的修復再利用，在回復古蹟風貌的同時，也努力打造其周圍成為一個親民的優質環境，讓市民參觀古蹟也可深入了解探索歷史文化及建築特色，進而愛護保存珍貴的文化資產。