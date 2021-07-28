疫情警戒降為2級　竹市藝文展館開放現場參觀

▲「眷村好女子」特展一隅。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

7月27日起全國疫情警戒調降為二級，新竹市文化局藝文展館開放現場入館，單一時段團體預約限50人為上限；表演藝術場館開放觀眾入內採梅花座；圖書館恢復借還書功能，閱覽區採梅花座，自修室則暫不開放。市府也提醒民眾，防疫工作仍不能鬆懈，進出場館請遵循實聯制、戴口罩等措施，也暫停導覽、暫停使用互動式的展示設施。

文化局表示，新竹市玻璃工藝博物館即日起至10月3日展出「光影-鄭木連玻璃創意展」及「融合-陳民翊、鄭銘梵玻璃藝術展」，鄭木連、陳民翊與鄭銘梵三位玻璃藝術家分別代表三個創作世代，他們的作品風格迥異卻又極具特色，在玻璃藝術的範疇中嘗試各種可能性，創造出令人驚嘆的視覺饗宴。

眷村博物館目前展出「眷村好女子」特展，從女性的視角，觀見早期在眷村的女性，如何適應新的生活環境，努力扶持家庭及善用資源，以及穩定當時社會的貢獻與價值。展期至12月5日止。

新竹市美術館與241藝術空間從7月29日起至10月24日聯合展出「本草城市新竹:以淺山海作為方法」展覽，本次係新竹市以「城市美術館」群概念，由國內知名策展人徐文瑞以跨兩館的尺幅，從不同的歷史縱深，以多元的藝術表現形式，探討這個城市的自然與人文關係的多維度面相，重新審視新竹市這塊揉雜閩南、客家、眷村、原住民、新住民等多族群的淺山海地方。

文化局指出，民眾進入藝文展館須全程配戴口罩，採單一出入口總量管制，室內展館依據館舍面積大小計算人流容量上限，同時段人流不受100人限制。團體預約參觀者，單一時段以50人為上限，但仍暫停預約導覽活動。展場禁止使用穿戴式、互動式、觸控式展示設施。

文化局提醒，疫情雖有趨緩現象，但防疫工作不能鬆懈喔！市民朋友們欣賞藝文同時也要遵守防疫規範，一起守護彼此的健康！詳細二級警戒藝文場館指引，請上文化局官網及臉書(https://reurl.cc/xG8xeb)公告查詢。