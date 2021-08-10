慈濟捐助嘉義縣弱勢戶生活物資　1500份物資已完成發送





▲慈濟基金會打包將捐助嘉義縣弱勢戶生活物資。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因西南氣流導致連續十多日豪雨不斷，接著盧碧颱風侵襲還有新冠疫情延燒，許多家庭的生計受到衝擊，特別是弱勢家庭更是雪上加霜。慈濟基金會與嘉義縣政府為關懷弱勢學生營養健康，由慈濟捐助嘉義縣弱勢家戶共1500份生活及蔬果物資，七、八月各配送一次「安心生活箱」及「健康蔬果箱」，提供弱勢家庭營養補給，為健康加分。

由於嘉義縣幅員遼闊，弱勢家庭多，物資配送含括嘉義縣山海屯區18個鄉鎮市，127所學校；為讓這些家庭儘速獲得物資補給，慈濟志工共同打包分裝，這次生活箱中特別附有一個L夾，裡面放著徵文、徵圖比賽的資料、傳達環保觀念的摺頁書夾，還有疫情相關的資料，心手相連送物資，將大愛送出去。

嘉義縣7月份的1500份物資已在7月16日完成發送，志工馬不停蹄準備8月份發送事宜，8月9日早上，教育處代理處長李美華與體健科長黃宏鼎代表縣長撥空至慈濟基金會嘉義聯絡處，感謝志工與慈濟為這次打包活動的細心規劃，讓弱勢學童家庭在疫情期間可安心用餐，補給營養。

李美華表示，因颱風影響，原訂上週六要打包，但嘉義縣災情較嚴重而延至今日，感謝志工一早就來參與，這次的安心營養計畫很感謝慈濟基金會，讓孩童的暑期生活有更營養新鮮的蔬果攝取，除了食物，慈濟更募集了1000個分享器，讓孩子即時上線停課不停學，對於慈濟的付出，李美華也說：「今天能參與其中，真的是意義非凡。」

黃宏鼎指出，他利用假日逐筆核對社會局與教育處午餐補助及導師確認的名單，以「戶」為單位篩出1400多戶，精準做到「不遺漏、不重複」，並找出每戶最年長的孩子，分配物資到其就讀學校，以減輕志工運送的辛勞，另外還有備品整合共1500戶，如有需要都可以隨時遞補，感謝慈濟凝聚各界的愛心。

慈濟志工運用各種方法，不論是貨車、轎車、機車等車運，或是人力徒手搬運，盡力穿梭在街頭巷弄，服務各校園角落，提供弱勢家庭所需物資，用愛的快遞，將關懷送到。

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