慈濟師兄姐警察節慰問東港警　素食便當下肚充滿活力　

▲慈濟基金會東港聯絡處於警察節到東港警分局員警，致贈素食便當等慰問員警辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝 以下同）

記者陳崑福／屏東報導

慈濟基金會東港聯絡處林啟進隊長，於今6月15日警察節上午與組長許春燕、幹事吳桂慧師姐等約10人，特別準備了慈濟素食便當、水果等前往東港警分局慰勉員警辛勞仁，讓警察弟兄們一陣暖意湧上心頭，員警吃了蔬食便當，大喊好吃。

▲▼水果、便當。

慈濟基金會東港聯絡處林啟進隊長表示，「慈濟勸素，提倡綠色飲食，樂活健康，內外兼顧，防疫『素素看』！」，先前防疫期間，警察人員日以繼夜，堅守崗位，對社區治安、交通及防疫工作無怨無悔的付出，令民眾感動。

為感謝全體警察的犧牲奉獻，特別於警察節午餐時刻準備了80份的蔬食便當、蔬菜湯、冰涼綠豆湯、水果及賀卡到東港警分局慰問，倡導響應素食來增進身體健康，提升免疫力，期望所有警察菩薩保護民眾前先照顧好自己身體健康，持續為社會大眾服務，並祝大家警察節快。

東港警分局長劉清俊表示，蔬食有三好，對身體好、對心靈好、對地球環境更好，感謝慈濟基金會師兄、師姐們對警察的支持與鼓勵，勉勵同仁應珍惜這分福報，將「慈濟善心」力挺支持警政工作這份心意轉換為精進專業知能與提升服務品質的原動力，提升為民服務，持續打擊犯罪及加強治安、交通維護，讓民眾有一個安居樂業的優質生活環境。

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