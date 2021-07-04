永齡、台積電買BNT！傳上海復星成立專案小組　陳時中：有結果會報告

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台積電和郭台銘所屬的永齡基金會分別購買500萬劑BNT疫苗，傳出目前已經跟BioNTech代理商上海復星醫藥達成初步協議，更有消息指出，上海復星為此成立專案小組，要賣1千5百萬劑疫苗。對此，陳時中僅簡單回應「有消息、有結果就會跟大家報告。」

路透社報導，3名消息人士表示，郭台銘和台積電昨天與BioNTech代理商上海復星醫藥達成初步協議並簽署法律文件，各採購BioNTech疫苗500萬劑，上海復星醫藥與BioNTech簽有合約，在中國、香港、澳門和台灣銷售COVID-19疫苗。

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陳時中昨被問及路透社報導鴻海跟台積電昨天跟上海復興簽約初步協議，是德國原廠直送台灣，上面是否還會有復必泰標籤？陳時中表示「這次是要求從德國原廠直接出貨台灣，要有原廠保證，採購應該都在順利進行。」

除了台積電、鴻海外，慈濟也想捐贈500萬劑德國原廠BNT疫苗，雖一度因未獲政府授權而卡關，但行政院1日也表示，將依照之前台積電和永齡基金會捐贈的採購模式，成立慈濟採購疫苗專案，協助購買疫苗。

今日也傳出上海復星相當重視台灣採購疫苗，為了台積電、永齡基金會和慈濟成立專案小組。對此，陳時中沒更多正面回應，僅表示「有消息、有結果就會跟大家報告。」

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