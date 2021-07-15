暑假不怕餓肚子　屏東攜手慈濟「疫」起關懷弱勢學童

▲慈濟基金會提供屏東縣「安心屏安」生活箱、蔬果箱及白米捐助弱勢學生。 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

關懷弱勢學生暑假期間營養問題，慈濟基金會15日透過線上捐贈儀式，提供屏東縣「安心屏安」生活箱、蔬果箱及白米，捐助576家戶、736位弱勢學生。副縣長吳麗雪感謝慈濟基金會行動迅速，已將這些物資配送到弱勢學生就讀的學校，請校方代為發放，讓孩子們暑假不會餓肚子。

捐贈儀式由副縣長吳麗雪代表縣府與慈濟基金會副執行長張濟舵完成。吳麗雪表示，自疫情爆發以來，慈濟基金會先後捐贈屏東包括組合屋設置里港篩檢站、快篩試劑3萬份、PVC手套56000雙、疫苗速打站借用東港靜思堂等，對屏東縣抗疫需求都是「有求必應」。

而先縣府關懷市場攤商分送防護面罩，慈濟也捐12000多片支持，枋山善餘村、楓港村因清消Delta病毒停業3天，慈濟也提供1000份物資幫忙家戶安心宅在家；且由於物資多在北部，擔心貨運來不及，慈濟都是透過志工一站一站愛心接力，趕在時間內運送到屏東，真的幫了很多忙。

這次則配送1200份「安心屏安生活箱」、「安心屏安蔬果箱」及2400袋白米到屏東縣屏南區及離島等23所學校，由學校送至學生家戶，並關懷學生暑期在家生活。另考量部分鄉鎮蔬果取得不易及蔬果配送的新鮮度，「安心屏安蔬果箱」以提貨券方式辦理，提貨券與屏東縣車城地區農會超市、枋山地區農會生鮮超市及恆春鎮農會超市合作，由學生本人或家長持券依實際需求兌換生鮮蔬果。

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