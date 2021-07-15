　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

暑假不怕餓肚子　屏東攜手慈濟「疫」起關懷弱勢學童

▲慈濟基金會提供屏東縣「安心屏安」生活箱、蔬果箱及白米捐助弱勢學生。 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲慈濟基金會提供屏東縣「安心屏安」生活箱、蔬果箱及白米捐助弱勢學生。 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

關懷弱勢學生暑假期間營養問題，慈濟基金會15日透過線上捐贈儀式，提供屏東縣「安心屏安」生活箱、蔬果箱及白米，捐助576家戶、736位弱勢學生。副縣長吳麗雪感謝慈濟基金會行動迅速，已將這些物資配送到弱勢學生就讀的學校，請校方代為發放，讓孩子們暑假不會餓肚子。

▲慈濟基金會提供屏東縣「安心屏安」生活箱、蔬果箱及白米捐助弱勢學生。 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲慈濟基金會提供屏東縣「安心屏安」生活箱、蔬果箱及白米捐助弱勢學生。 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

捐贈儀式由副縣長吳麗雪代表縣府與慈濟基金會副執行長張濟舵完成。吳麗雪表示，自疫情爆發以來，慈濟基金會先後捐贈屏東包括組合屋設置里港篩檢站、快篩試劑3萬份、PVC手套56000雙、疫苗速打站借用東港靜思堂等，對屏東縣抗疫需求都是「有求必應」。

▲慈濟基金會提供屏東縣「安心屏安」生活箱、蔬果箱及白米捐助弱勢學生。 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲慈濟基金會提供屏東縣「安心屏安」生活箱、蔬果箱及白米捐助弱勢學生。 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

而先縣府關懷市場攤商分送防護面罩，慈濟也捐12000多片支持，枋山善餘村、楓港村因清消Delta病毒停業3天，慈濟也提供1000份物資幫忙家戶安心宅在家；且由於物資多在北部，擔心貨運來不及，慈濟都是透過志工一站一站愛心接力，趕在時間內運送到屏東，真的幫了很多忙。

這次則配送1200份「安心屏安生活箱」、「安心屏安蔬果箱」及2400袋白米到屏東縣屏南區及離島等23所學校，由學校送至學生家戶，並關懷學生暑期在家生活。另考量部分鄉鎮蔬果取得不易及蔬果配送的新鮮度，「安心屏安蔬果箱」以提貨券方式辦理，提貨券與屏東縣車城地區農會超市、枋山地區農會生鮮超市及恆春鎮農會超市合作，由學生本人或家長持券依實際需求兌換生鮮蔬果。

►Her今天推出「SK-II青春露」三種組合

ET快訊
台積電首談BNT疫苗捐贈　劉德音：商業模式無政治力干擾！
混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮！脫口罩大笑全員秒嚇呆
快訊／謝和弦勒戒完又吸大麻！法官怒批：戒毒意志薄弱　下場曝
快訊／3天前打莫德納...男微解封首日揮桿休克！心肌梗塞搶救
沈玉琳「第一次給房東」抵房租　自爆辦公室不倫戀：人生荒謬
「4生肖」中威力彩頭獎機率高！　買彩券最旺方位、時辰看這邊
快訊／台中家教男疫調不老實！疑憂劈腿超連結曝光　46友全匡列
印度神童預言5度成真　這次換法國荷蘭「中招」！警告7月要小心
福原愛成功甩不倫光速離婚　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東少女負氣離家失聯　警太麻里車站尋獲

台南開設四大特色接種站　打疫苗享受濃濃文化氣息

7月第3波莫德納疫苗今開打　饒慶鈴：請符資格鄉親踴躍施打

縣政參訪一日遊花4200萬　民進黨台東縣黨部：請懸崖勒馬

感恩日本疫苗即時雨！　黃偉哲空運台南愛文芒果感謝捐贈之日本友人

總鋪師化身弘道「照顧秘書」　疫情期弱勢長輩居家服務不間斷

COVID-19公費疫苗預約平台　黃偉哲：請接獲簡訊通知的民眾預約接種

暑假不怕餓肚子　屏東攜手慈濟「疫」起關懷弱勢學童

屏東男無力處理母後事　警發動善心人士捐款度難關

服務公職逾40年榮退　麟洛消防分隊長汪明華：平安就是福

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

許凱：我要吃妳..撲上床狂吻程瀟　上「Kiss Cam」當眾親下去公開戀情！

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

江宏傑3歲女兒奶音萌唱《忠孝東路走九遍》　他開金口唱《當》...動力火車：沒有得救了！

台東少女負氣離家失聯　警太麻里車站尋獲

台南開設四大特色接種站　打疫苗享受濃濃文化氣息

7月第3波莫德納疫苗今開打　饒慶鈴：請符資格鄉親踴躍施打

縣政參訪一日遊花4200萬　民進黨台東縣黨部：請懸崖勒馬

感恩日本疫苗即時雨！　黃偉哲空運台南愛文芒果感謝捐贈之日本友人

總鋪師化身弘道「照顧秘書」　疫情期弱勢長輩居家服務不間斷

COVID-19公費疫苗預約平台　黃偉哲：請接獲簡訊通知的民眾預約接種

暑假不怕餓肚子　屏東攜手慈濟「疫」起關懷弱勢學童

屏東男無力處理母後事　警發動善心人士捐款度難關

服務公職逾40年榮退　麟洛消防分隊長汪明華：平安就是福

為什麼還信保時捷男？　雞排妹曝「對質詳情」給答案：他沒必要騙

台東少女負氣離家失聯　警太麻里車站尋獲

才補完胎「右輪又被插釘」照片衰炸！　苦主曝狂經歷：老婆添丁了

台南開設四大特色接種站　打疫苗享受濃濃文化氣息

對面頂樓突冒「一座墳」！他嚇壞投訴　住戶臉綠揭真相：扒開看

BNT比較好？數百人打2劑仍重症或死亡　以色列研究揭40%有1共通點

7月第3波莫德納疫苗今開打　饒慶鈴：請符資格鄉親踴躍施打

打過AZ疫苗！荷蘭工程師遊杜拜持陰性報告入境　採檢確診

長輩要求「疫苗只打右手」！ICU醫「1句」神回...網全笑了

秋瓷炫2個月前放閃「14億人只有1個于曉光」　韓網掀諷刺影片打臉

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

地方熱門新聞

議員爆民代打疫苗　徐：各縣市都有

即／雪隧驚傳火燒車！隧道南北暫時封閉

阿北晨運突路倒昏迷　警打119變工具人

台中三越確診男　2處新足跡曝光

台南學甲夜市防疫不鬆懈

阿北自我微解封外出散步　體力不支癱坐路旁

桃園18歲以上市民　明天須完成意願登記

澎湖微解封開放內用　簡餐店、火鍋店通過審核

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

微解封迎人潮　花蓮市區熱點預置警力疏導交通

南警公布測照路段提醒民眾勿超速

穿心男才因殺人起訴　醫院狂毆病友再吃官司

渡假村緊鄰黑面琵鷺保護區　台南藍營要求調查

美國在台協會酈英傑處長寫信道別

更多熱門

相關新聞

台科大生開發「定位系統」　奪100萬元創業金

台科大生開發「定位系統」　奪100萬元創業金

台科大育成新創團隊獵戶科技，開發室內外定位系統，不用事先裝置硬體，透過無線訊號技術及人工智慧演算法，就能快速且精準獲得管理場域中人員或設備的位置數據，獲龍騰微笑智聯網創業競賽校園組100萬獎金肯定。

慈濟+雲林縣府採購安心蔬果箱　配送2132戶弱勢家庭

慈濟+雲林縣府採購安心蔬果箱　配送2132戶弱勢家庭

南投縣府+慈濟+農會採購小農蔬果箱贈弱勢

南投縣府+慈濟+農會採購小農蔬果箱贈弱勢

BNT大學生也打不到！第16順位苦主嘆：何時能打到

BNT大學生也打不到！第16順位苦主嘆：何時能打到

「疫苗根本不足！」他見BNT先給學生氣炸

「疫苗根本不足！」他見BNT先給學生氣炸

關鍵字：

屏東縣政府慈濟基金會安心屏安生活箱暑假弱勢學生

讀者迴響

熱門新聞

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

香港網美「崖邊自拍」摔5m瀑布慘死

張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

沒錢買衛生棉！少女「穿黑褲躲垃圾桶邊」惹心疼

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

快訊／今日本土增14例「又創這波疫情新低」

只有2種人不能打AZ！美女醫氣壞：別像要廝守終生

24歲當上劉在錫經紀人　他感傷卸任：過去6年盡力了

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

更多

最夯影音

更多
高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院
雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面