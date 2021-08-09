　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北補助服務業導入空調能源管理系統　每案最高補助12萬元

▲新北補助服務業導入空調能源管理系統 每案最高補助12萬元。（圖／新北市經發局提供）

▲新北補助服務業導入空調能源管理系統，每案最高補助12萬元。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

自新冠疫情爆發後，用電量屢次創新高，為協助新北市中小型服務業者有效控管用電情形，撙節電費支出、節省用電成本，2021年推出「空調設備導入能源管理系統補助」，每套能源管理系統可申請補助50%設置費用，每案最高補助12萬元，歡迎新北市服務業者踴躍申請。

經發局長何怡明表示，為協助新北市中小型服務業者在疫情中，透過節電措施減少開銷、安心營運，2021年5月15日起，業者汰換、擴充或新設置能源管理系統，且系統範疇納入空調設備進行能源管理者，即可提出申請。受補助之能源管理系統須依照中華民國CNS 50001標準來量測、紀錄及分析能源使用情形，並納入感測器裝置及控制器等功能，進行資料分析，提升能源使用效率。

▲新北補助服務業導入空調能源管理系統 每案最高補助12萬元。（圖／新北市經發局提供）

▲新北推出「空調設備導入能源管理系統補助」，每套能源管理系統可申請補助50%設置費用。

經發局表示，2020年辦理「服務業智慧節能改造計畫」共節省712萬度電，平均節電率達10%，相當於1962個四人小家庭年用電量，同時減少企業在能源支出成本達2,136萬元。其中，「展晟科技有限公司」為電子元件製造業者，透過增設WIFI無線智慧系統，將使用狀況上傳至APP智慧節能管理平台，於電腦主機及手機APP即時掌握最新用電狀況，每月平均約節省5%用電量。

經發局說，「祐泰科技股份有限公司」為自行車及其零件製造業，於用電盤加裝數位電子計量表，以控制空調用電，並傳送資訊至主機進行數據分析，藉由APP呈現即時用電狀況進行電量管控，設定電量警示有效預防超約控管，每月平均約節省10%用電量，節能效益相當可觀。

經發局補充，本次補助總經費為250萬元，每套能源管理系統可申請補助50%設置費用，每案最高補助12萬元，申請期限至110年11月15日或補助經費用罄為止。有興趣的服務業者可先備妥補助申請表等相關應備文件郵寄至經發局申請，後續將依收件先後順序進行審核，收件日期以郵戳日期或現場收件日期為準，歡迎新北服務業者踴躍申請。詳情可至「新北市經發局」網站查詢，或洽新北市服務業能管系統補助諮詢專線：02-2258-5501。

▲新北補助服務業導入空調能源管理系統 每案最高補助12萬元。（圖／新北市經發局提供）

▲透過增設WIFI無線智慧系統，將使用狀況上傳至APP智慧節能管理平台。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

核二廠主蒸氣機跳機！控制室38年沒錄影　立委轟：移椅子肇禍離譜

開基老大公廟「開龕門」　辛丑鷄籠中元祭正式揭開序幕

女騎士地下道自摔酒測1.58！　酒駕累犯遭判4個月

雞籠中元祭老大公廟「起燈腳」　百年傳承千盞普度公燈齊亮

台灣史上最高齡副市長柯水源　今凌晨睡夢中辭世享壽92歲

►打造明星透亮肌的秘密

ET快訊
郭婞淳無緣巴黎奧運？　國際奧會恐「刪除舉重、拳擊」原因曝
台灣910萬人已接種疫苗？　他亮出證據：蘇貞昌又說謊
他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫夾到天亮崩潰：還在
快訊／威力彩13億號碼出爐！今年「最大頭獎」來了　中7碼秒退
快訊／高雄晚間再宣布：「這3里」明停班停課
男星「以台製疫苗為傲」接種AZ　被嗆爆反擊：多想搞垮台灣？
恐嚇陳時中：放血到死！23歲富少身份曝　就是囂張「野馬」駕駛
美股快玩完了？　專家驚曝「指數下殺引爆點」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北補助服務業導入空調能源管理系統　每案最高補助12萬元

台南北門豪大雨　抽水站及滯洪池發揮功效減少淹水面積迅速退去

快訊／高雄再宣布8／10「這3里」停班停課　暴雨重創還沒完

疫情降二級警戒　嘉義移民署提醒外來人口記得延期

新北金牌農村推認養農場守護犬　浪浪被收編社區迎接新夥伴

年度重頭戲茶博燈會辦不辦？　南投縣長：視疫情10月初做決定

環保局媒合傳統商店設回收站　雲林資源回收效能月增189公斤

快訊／人抓到了！台南囂張「野馬」逆向狂飆闖紅燈　23歲車主曝光

武界投83線山崩路斷　林明溱：儘速搶通、爭取經費蓋明隧道

民進黨台東縣黨部設立「防疫獎學金」　鼓勵黨員及子女勤奮向學

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

豬舍變大房子！400義工幫圓夢　4歲鄭小妹看新家：全部都喜歡

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

新北補助服務業導入空調能源管理系統　每案最高補助12萬元

台南北門豪大雨　抽水站及滯洪池發揮功效減少淹水面積迅速退去

快訊／高雄再宣布8／10「這3里」停班停課　暴雨重創還沒完

疫情降二級警戒　嘉義移民署提醒外來人口記得延期

新北金牌農村推認養農場守護犬　浪浪被收編社區迎接新夥伴

年度重頭戲茶博燈會辦不辦？　南投縣長：視疫情10月初做決定

環保局媒合傳統商店設回收站　雲林資源回收效能月增189公斤

快訊／人抓到了！台南囂張「野馬」逆向狂飆闖紅燈　23歲車主曝光

武界投83線山崩路斷　林明溱：儘速搶通、爭取經費蓋明隧道

民進黨台東縣黨部設立「防疫獎學金」　鼓勵黨員及子女勤奮向學

反恐訓練中心遭譏蚊子館　徐國勇視察未來將與軍特戰勁旅共訓

杜勝三、謝明勇進入棒球名人堂　首次當選名人全數出席

需求強勁力抗缺料衝擊　華碩7月營收年增1.2%、宏碁創八年同期新高！

金融圈瘋傳BTS師妹團出道時間點！「顏值堪比BLACKPINK」

新北補助服務業導入空調能源管理系統　每案最高補助12萬元

郭婞淳無緣巴黎奧運？國際奧會恐「直接刪除」舉重、拳擊

台南北門豪大雨　抽水站及滯洪池發揮功效減少淹水面積迅速退去

台灣910萬人已接種疫苗？　他亮出證據：蘇貞昌又說謊

國軍主力戰車M60A3零件採購　廠商涉違約「拖10年才判刑」

兄弟復賽首度開放進場　吸引千人球迷滿場

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

地方熱門新聞

即／台南囂張「野馬」逆向狂飆　人抓到了

情侶幽靈瀑布玩水受困　警消一個個救

高雄晚間再宣布8/10「3個里」停班停課

桃園泳池10日起開放　下水外須全程戴口罩

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

護坡遭沖毀　關西鎮長會勘慘成泥巴人

疫情下找工作！北市就服處加碼給獎勵

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

大溪秘境「街口溪生態水岸步道」完工

疫情降級治安不調降　金山警分局擴大臨檢

桃園第五輪疫苗接種莫德納　11日起開打

快訊／雨天大火！高雄4樓頂加起火「濃煙蓋天」

南投夫妻抓魚溺斃　縣長立委贈50萬助遺孤完成學業

承億文旅致敬醫護軍警消　入住最低999元

更多熱門

相關新聞

新北金牌農村推認養農場守護犬

新北金牌農村推認養農場守護犬

新北市淡水忠寮市民農園鄰近淡水市區，位於忠寮里演戲埔腳6號，社區長期宣導農民減少使用農藥及化學肥料，推廣友善耕作，2021年榮獲新北市政府金牌農村，近期透過農業局好事牽緣之下，從淡水動物之家認養一隻可愛農場守護犬「小乖」，為社區增加新夥伴。

快訊／新北人事異動！蔣志薇接任觀旅局長　張愛晶轉新聞局長

快訊／新北人事異動！蔣志薇接任觀旅局長　張愛晶轉新聞局長

快訊／新北明開放高中以下暑假活動

快訊／新北明開放高中以下暑假活動

新北青少年圖書館推免費線上英文課程

新北青少年圖書館推免費線上英文課程

新北中元普渡規模縮小　宮廟供品助弱散播愛

新北中元普渡規模縮小　宮廟供品助弱散播愛

關鍵字：

新北空調能源管理

讀者迴響

熱門新聞

5生肖、4星座發大財機率高！威力彩今飆13億　最旺方位、時辰在這邊

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

佩甄「泳池照秒刪」來不及了！

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

不是自嗨！台防疫做超好　最新排名曝

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

50歲女星「內蒙古撞駱駝」車禍亡！疑車速快釀禍

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面