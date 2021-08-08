開基老大公廟「開龕門」　辛丑鷄籠中元祭正式揭開序幕

記者郭世賢／基隆報導

獲定第一號國家無形文化資產、傳承167年的鷄籠中元祭，8日由市長林右昌和輪值主普李姓宗親會等人在開基老大公廟開啟龕門，為期1個月中元祭正式展開，今年中元祭祭典儀式，因防疫優先，採線上直播；林右昌提醒大家，市府今年制定加強、加嚴版普度指引，安心祈福同時做好防疫。

▲開基老大公廟「開龕門」，辛丑鷄籠中元祭揭開序幕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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基隆市政府表示，這項俗稱「開鬼門」的開龕門儀式，8日中午1時許，輪值主普李姓宗親會率各姓宗親會代表與祭，準備豐盛各式祭品牲肴，啟墓扉、放鬼魂象徵歡迎好兄弟來到陽間接受民間供養。

經誠心焚香祝禱、行獻禮後，廟方把裝有鑰匙與名冊的錦盒交給林市長，再轉交李姓宗親會主委李騰龍，從錦盒取出紀錄簿，寫下開龕門時辰和姓名；待時辰一到，在各宗親會代表注目中，林右昌陪同李主委持鑰匙，開啟廟內龕門，在鳴砲聲中完成這項儀式。

▲基隆老大公廟「開龕門」。

林右昌儀式結束後指出，台灣防疫工作，在全民共同合作之下，做得首屈一指也是全球模範，Delta病毒是狡猾的病毒，在全世界其他國家疫情再起。他重申，雖然降級，「心情可放輕鬆，但防疫絕不放鬆」，呼籲大家戴好口罩，遵照防疫指引，確保大家安全。

其次疫苗施打方面，林右昌表示，基隆市將統計65歲以上長輩預計施打時間，市府會進一步和中央確認，只要疫苗能到位，就會展開相關作業，到時候發通知單通知大家，規劃統一施打，就像打第一劑一樣，「又好，又快，又順利」，請長輩不用擔心。

因應疫情，今年中元祭相關祭典儀式，採線上直播，可至活動官網或文化局FB粉絲團查詢；另推出中元限定「平安爆好運爆米花」，祈願大家平安健康，想要獲得請留意「2021辛丑雞籠中元祭」官方網站或「基隆市文化局」臉書粉專相關活動訊息。

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