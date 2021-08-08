女騎士地下道自摔酒測1.58！　酒駕累犯遭判4個月

▲曾酒駕判刑再犯酒測值達1.58，她太醉騎車自摔地下道犁田。（圖／示意圖與本案無關／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

2021年6月警方獲報，基隆市七堵區七堵地下道機車自摔，員警到場處理，發現是酒駕肇禍，騎士為酒駕累犯的杜姓女子，經實施酒測，酒測值每公升高達1.58毫克，將她移送法辦。法官認為她在4年前，也曾酒駕遭判刑2個月，卻未心生警惕，依公共危險罪累犯判處4個月徒刑。

杜女在2017年即因酒駕，被桃園地院依公共危險罪判刑2月，易科罰金執行完畢。法官指出，她酒測值每公升1.58毫克，顯有呆滯木僵、昏睡、迷醉情形，對他人生命、身體、財產均造成危險，也因酒駕公共危險犯行經法院判刑確定，未心生警惕，依累犯規定加重其刑。

判決書指出，30多歲杜女2021年6月22日凌晨4時許在住處飲酒，直到中午12時許，騎乘機車出門，行經七堵區七堵地下道時，可能太醉了，自摔犁田倒地，員警到場處理，發現她身上有濃烈酒味，測得酒精濃度達每公升1.58毫克。

醫療數據指出，呼氣之酒精濃度達1.0毫克時，已屬中度中毒程度，有呆滯木僵、昏睡、迷醉情形；2.0毫克則已屬重度中毒程度，呼吸中樞麻痺、接近死亡，警方呼籲希望大家酒後不要騎車或開車，以免遭成遺憾。

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