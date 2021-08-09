新北金牌農村推認養農場守護犬　浪浪被收編社區迎接新夥伴

▲新北金牌農村推動認養農場守護犬。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市淡水忠寮市民農園鄰近淡水市區，位於忠寮里演戲埔腳6號，社區長期宣導農民減少使用農藥及化學肥料，推廣友善耕作，2021年榮獲新北市政府金牌農村，近期透過農業局好事牽緣之下，從淡水動物之家認養一隻可愛農場守護犬「小乖」，為社區增加新夥伴。

守護犬「小乖」乖巧聽話穩重成熟，經常像似小跟班似圍繞著忠寮社區理事長李鎮榮撒嬌討愛，平常牠負責擔任守衛犬在場區內巡視看顧，對於陌生人靠近場區，就會大聲吠叫提醒警戒，左鄰右舍大家都稱讚「小乖」是非常稱職的農場守衛犬。動保處淡水駐區獸醫師彭明發也定期為「小乖」檢查身體健康，來感謝農場愛心認養。

▲動保處淡水駐區獸醫師彭明發定期為「小乖」檢查身體健康。

利用檢查「小乖」之餘，彭醫師也趁機向社區李鎮榮理事長請教金牌農場「魚菜共生」，這種結合水產養殖和水耕的複合式類自然生態的農法，教學相長彼此都從中獲益匪淺。李鎮榮理事長還承諾以「小乖」為結緣橋梁，逐步推廣至社區成員大家都來認養農場守護犬，為毛寶貝們找到為社會貢獻己力的機會。

農業局長李玟表示，忠寮社區是新北市優秀的農村社區之一，從生活、生產、生態都發展得十分出色，推動食農教育、生態導覽，亦是淡水國際詩歌節的重要場域之一，現在理事長領養「小乖」成為農場守護犬，也是一個良好的教育典範。

李玟說，領養代替購買，只要你願意愛牠，他們都會是陪伴人們生活的好朋友，農業局不止關心農業生產，也相當重視毛小孩，期盼忠寮理事長之善舉能拋磚引玉，讓更多農村社區加入領養毛小孩成為社區的守護犬、守護貓。

美麗最大的祕密

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