▲防疫不鬆懈！新北中元普渡規模縮小，宮廟供品助弱散播愛。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

8月8日是農曆七月「孝親月」，新北許多宮廟為配合市府二級警戒防疫規範，除遵守指引容留人數室內最多50人、室外100人規定，並縮小法會規模、取消放水燈，或改為線上法會方式辦理，普渡供品也將轉作愛心捐助弱勢，讓每個弱勢家庭或社福機構都能感受社會溫暖，也讓中元普渡更具實質意義。

民政局長柯慶忠表示，「孝親月」是民間習俗款待好兄弟的日子，今年孝親月適逢防疫二級警戒，感謝各宮廟與市府一起為防疫努力，除捐贈「防疫基金」達2,869萬元，充實前線人員防疫物資與防護配備，民俗中元普渡也縮小規模，或改採線上法會，避免人潮群聚，守護市民健康。

柯慶忠說，今年宮廟普度多以自辦法會為主，不開放民眾參與，其中蘆洲湧蓮寺、土城擺接義塚大墓公、三峽祖師廟及宰樞廟、中和廣濟宮與福和宮、板橋接雲寺、樹林鎮南宮、三重先嗇宮並取消放水燈活動；靈鷲山佛教教團水陸空大法會也改以連續21天「線上水陸閉關法會」方式舉辦，度化一切有情，普利冥陽。

另外，過去新莊地藏庵地藏王菩薩聖誕及中元普度連3天法會，今年法會縮減為1日，亦不開放民眾參加，由法師誦經祈福；竹林慈玄宮每年於淡水河畔辦理之淡水河祭路祭大法會，規模也從3天縮至1日，由廟方祭祀超度無祀先靈，離苦得樂、往生淨土。

宗教禮俗科長賴小萍表示，雖然今年各宮廟普度規模縮簡，但愛心不減，包括板橋慈惠宮、接雲寺、新莊慈祐宮（媽祖宮）、永和保福宮、中和南山福德宮、中和福和宮、力行福德宮、圓通禪寺、土城三元宮、永福岩、慈法禪寺、萬里金山財神廟等，皆會將功德米、贊普物資捐助給慈善機構、弱勢民眾，展現公益能量，也讓弱勢民眾能感受社會溫暖。

民政局提醒，宗教團體辦理中元法會等普渡活動，須注意應於廟埕、廣場或室內天井等場域舉辦，不得有遶境、進香及遊行等移動式活動，亦不得有福宴、平安宴等具聯誼性餐會，且容留人數室內最多50人、室外100人，並採單一出（入）口模式，避免人流交錯或聚集，活動結束後，使用過的棚架、桌椅、祭祀設施及場地均應清潔消毒，以確保市民的健康。

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