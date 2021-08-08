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雞籠中元祭老大公廟「起燈腳」　百年傳承千盞普度公燈齊亮

記者郭世賢／基隆報導

基隆市開基老大公廟7日晚上舉行「起燈腳」儀式，拉開中元祭系列活動序幕，午夜12點整，上千盞的普度公燈同時亮起，傳承已167年的2021辛丑鷄籠中元祭，今年雖限縮參與人數並嚴密防疫，但百年傳承不能斷。林右昌指出，基隆率全國之先提出普度防疫指引，搭配有效管理，回應民眾的期待完成民間年度普度盛事，對年初部分縣市缺水、發生本土疫情到近日大雨，透過祭典儀式祈求全台灣都平安。

▲雞籠中元祭老大公廟「起燈腳」 百年傳承千盞普度公燈齊亮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲老大公廟的「起燈腳」儀式，在7日晚上11點25分齊按鈕啟動薪火相傳永續斗燈座。

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老大公廟的「起燈腳」儀式，市長林右昌和輪值主普的李姓宗親會理事長李泳亮、老大公廟主委陳丁寶、立委蔡適應、議長蔡旺璉等人，在7日晚上11點25分齊按鈕啟動薪火相傳永續斗燈座；緊接著，於深夜12點開啟廟內及周邊，由善男信女所敬獻的普度公燈，象徵為期1個月的中元祭典正式開始。

辛丑鷄籠中元祭相關祭典儀式，亦以縮減參加人員為原則，各宗親會出席人員依限額造冊，各活動場所遵循中央疫情指揮中心公布之防疫規範；林右昌也再次感謝老大公廟、主普李姓宗親會及各姓宗親會的努力，攜手共同合作務求讓中元祭能順利完成。

林右昌表示，鷄籠中元祭是登記第一號的國家無形文化資產，中元祭傳承逾百年，不能斷也不應該斷，從本土疫情爆發以來，基隆市就一直強調的防疫重點有三，「落實個人健康管理」、「加速施打疫苗」、「強化場所管理」。除市民個人防疫徹底落實，在特定行業，如市場攤商、夜市攤商、餐飲業者等，也都要求採取「雙罩一套」超高規格的防疫措施，並成為全國指引。

▲雞籠中元祭老大公廟「起燈腳」 百年傳承千盞普度公燈齊亮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市開基老大公廟7日晚上舉行「起燈腳」儀式，拉開中元祭系列活動序幕。

林右昌說，在疫苗施打上，基隆更是打得快又打得好，截止今天為止，本市疫苗的涵蓋率已達39.36％，遠超過全國平均。位於雙北疫情重災區旁的基隆，在嚴密的防守及管理下，連續42天以來已有33天是零確診，在網路上引起很大的迴響及討論。基隆也率全國之先，提出中元祭活動及民間普度防疫指引，從開燈夜起就採人流管制，不開放一般民眾入場，並加強防疫清潔及消毒。

文化局長陳靜萍表示，鷄籠中元祭為國家重要民俗，今年雖遇疫情需採取縮小規模方式辦理，實屬不得已的選擇。雖然疫情已降為二級，防疫仍以「加強」、「加嚴」處理，希望兼顧傳統科儀不輟。開龕門、開燈放彩、施放水燈頭、關龕門及交接手爐等科儀皆有現場直播，民眾可在家收看直播，透過網路一同參與中元祭典，降低群聚風險，祈求圓滿平安。

陳靜萍說，中元平安爆好運爆米花，於8月5日的記者會曝光後，引發民眾討論，接下來將用於中元普度等相關活動，除表達中元博愛普施之精神，並祈求在疫情逐步趨緩、降級後，台灣民眾平安健康。若欲取得中元限定爆米花，請留意活動「2021辛丑雞籠中元祭」官方網站或「基隆市文化局」臉書粉專相關活動訊息。

▲雞籠中元祭老大公廟「起燈腳」 百年傳承千盞普度公燈齊亮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼深夜12點開啟廟內及周邊，由善男信女所敬獻的普度公燈，象徵為期1個月的中元祭典正式開始。

▲雞籠中元祭老大公廟「起燈腳」 百年傳承千盞普度公燈齊亮。（圖／記者郭世賢翻攝）

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