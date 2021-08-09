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快訊／新北明開放高中以下暑假實體活動　半天﹑人數降載1／3

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心9日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為4例本土及4例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。新北市長侯友宜15時召開記者會宣布，明（10日）起開放高中以下暑假實體活動　半天﹑人數降載1/3。

侯友宜表示，高中以下學校校內學生為限，須固定座位、成員，以半天為原則。人數降載為全校三分之一，師資以疫苗施打滿14天優先，或持3日內快篩或PCR陰性證明。

▲▼新北市長侯友宜7日主持新北市防疫記者會。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

教育局表示，自7月27日警戒降級以來整體疫情有緩和趨勢，學校教職員工也完成疫苗施打作業，新北市決議開放高中以下學校暑假實體活動，以校內學生為限，人數降載為全校三分之一。

本次開放範圍係依據「高級中等以下學校110年暑假期間因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情辦理教學活動指引」辦理，開放教學活動範圍為：學生學習扶助、高級中等學校學生課業輔導、國民中小學夏日樂學營隊、國民中學暑假學藝活動、高級中等學校學生返校練習技能檢定及配合勞動部辦理之在校生技能檢定活動。

此外，防疫強化措施包含固定座位、固定成員，並以半天為原則；各項活動須全程佩戴口罩；落實消毒、實聯制、量測體溫、維持室內通風、維持社交距離；如需用餐以個人套餐為主，禁止交談，並使用隔板入座，以保障師生安全。

教育局強調，所有參與暑假實體活動的師資、教練，以接種疫苗滿14天者為優先，未施打疫苗或接種未滿14天者，首次授課(訓練)前，提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。為求謹慎，避免疫情擴散，倘校內發現1名確診者，新北市嚴格規定全校立即停止活動，至少3日消毒，觀察疫情狀況再開放。

學校運動團隊訓練除上述規定外，另須依教育部「高級中等以下學校運動團隊訓練因應COVID-19防疫管理指引」辦理，人數以室內20人、室外40人為上限，每日訓練不超過3小時，還需要特別注意運動中佩戴口罩可能帶來一定風險，如有心血管疾病或呼吸道過敏體質者，應避免參加。

另教育局指出，先前於分階段逐步鬆綁的原則下，考量學生升學權益且9月底前即需參加全國性重要賽事，已提供部分運動代表隊以專案方式申請返校訓練。以安溪國中羽球隊為例，教練張世宗表示訓練人員自行至醫院、快篩站或以快篩試劑快篩，且因訓練過程需全程佩戴口罩，為確保安全特別調整訓練課表，訓練模式以有氧為主、無氧為輔，同時減少訓練組數及時間，讓學生能充分休息。

▼新北明開放高中以下暑假實體活動，採半天﹑人數降載1／3。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北明開放高中以下暑假實體活動，採半天﹑人數降載1／3。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北防疫0809。（圖／新北市政府提供）

指揮中心表示，9日個案分布為台北市2例、新北市及高雄市各1例；其中1例為已知感染源、3例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月7日累計公布14，576位確診個案中，已有13，096人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.8%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2，221，156例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2，204，067例排除)，其中15，790例確診。

2020年起累計813例COVID-19死亡病例，其中805例本土，個案居住縣市分布為新北市401例、台北市309例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣15例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

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