染疫死亡人數校正回歸　他疑有黑數：請蔡總統為我們釋疑！

▲國民黨主席江啟臣。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

國內新冠疫情趨緩，死亡人數和往年比卻上升許多，對此，國民黨主席江啟臣指出，上半年指揮中心公布的染疫死亡人數共641人，但全國死亡人數卻較去年多出5094人，較過往高出甚多，「蔡英文說過在野黨有質疑的權利、執政者有釋疑的義務，請蔡總統為我們釋疑！」

江啟臣9日在臉書發文表示，幾天前有一個死亡個案，根據指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說法，案3021是5月21日確診、28日在家中死亡，進入司法相驗程序後，最近法務部、衛福部、疾管署資料庫完成串連，勾稽到個案死亡，「整整遲了二個月才校正回歸？」

7日突增加12例死亡個案，對此，江啟臣指出，指揮中心說其中有11例是因為修改程式，檔案彙整比對後才清查出來，昨天也新增3例死亡，死亡時間是7月31日到8月1日之間，也是一週前的事，「那疫情大爆發時的染疫死亡到底有沒有黑數，政府難道不該交代清楚？」

江啟臣表示，今年染疫死亡高峰落在5月與6月，共636人，且該期間死亡人數也是暴增4582人，光二個月的死亡人數就佔了上半年全部死亡人數的89.9%，意即上半年近九成都是在5、6月死亡，「現在死亡人數也開始校正回歸，政府不該說清楚、講明白嗎？」

對於死亡人數上升，指揮中心副指揮官陳宗彥曾在6月18日時指出，若比較雙北地區1月至5月同期遺體火化數，在2019年為1萬7800多具、2020年為1萬8600多具，2021年則為1萬9400多具，並表示主要應該是受到高齡化影響，導致死亡人數增加。

陳宗彥強調，每具遺體都需附上死亡證明才准以火化，戶政機關也需死亡證明才能進行除戶，表示統計數字都非常的清楚。

▼江啟臣比較近3年5、6月死亡人數。（圖／翻攝江啟臣臉書）

