能搶到「兩劑莫德納」人數曝光！醫勸396萬鐵粉別苦等：可先打AZ

▲莫德納疫苗量緊縮，根據估算，全台能打到完整兩劑者剩不到71萬人。（示意圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑、李佳蓉／綜合報導

全台還有超過396萬人在等待第一劑莫德納，然而以自購加上美國捐贈共855萬劑，根據《ETtoday新聞雲》估算，僅剩不到71萬人可完整接種兩劑。有鑑於莫德納疫苗量不足，感染科權威黃高彬建議，396萬名莫德納鐵粉別再苦苦等候，可先打AZ，第二劑再打BNT或莫德納等mRNA疫苗，「建議手邊有什麼疫苗就選什麼，在能打的時候就先打」。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，目前全台已有290萬人接種過第一劑，15.7萬人接種過第二劑。第五輪預計會配發50萬劑莫德納，預約登記的民眾中，約有43.5萬人要打第一劑、6.5萬人要打第二劑，加總後等同於有333.5萬打了第一劑。若以此計算，扣掉已接種或即將接種第二劑的24.2萬人，這333.5萬名接種過首劑莫德納疫苗的民眾，在不計算混打佔缺前提下，僅有不到100萬人能打到第二劑。

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▲感染科權威建議，396萬名莫德納鐵粉別再苦等，可先打AZ等混打。（示意圖／記者李毓康攝）

根據《ETtoday新聞雲》以劑量估算，全台已有290萬人接種完第一劑，15.7萬人接種第二劑，第五輪第一劑已配發43.5萬劑及加開4.6萬劑疫苗供第九類族群施打，再加上3.3萬劑優先開放第一線醫護工作人員接種，總使用量已達714.2萬劑。若以855萬劑疫苗總量扣除下來，全台莫德納剩餘量僅剩140.8萬劑，雙劑門票剩不到71萬人。

有鑑於莫德納疫苗數量不足，中國附醫副院長、感染科權威黃高彬受訪時建議，396萬名莫德納鐵粉別再等，可以先打AZ，之後第二劑再來打BNT或莫德納等mRNA疫苗，目前國際研究已指出，混打AZ加mRNA疫苗，效果與打兩劑mRNA疫苗差不多，建議手邊有什麼疫苗就選什麼，在能打的時候就先打。而台灣現在病例數少，就算間隔半年也無妨。