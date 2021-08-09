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能搶到「兩劑莫德納」人數曝光！醫勸396萬鐵粉別苦等：可先打AZ

▲▼台北市政府實行「北捷專案」，10日在新光醫院團隊設置的科教館接種站安排包括站務、行車、清潔及保全人員等捷運第一線工作人員施打疫苗，莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲莫德納疫苗量緊縮，根據估算，全台能打到完整兩劑者剩不到71萬人。（示意圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑、李佳蓉／綜合報導

全台還有超過396萬人在等待第一劑莫德納，然而以自購加上美國捐贈共855萬劑，根據《ETtoday新聞雲》估算，僅剩不到71萬人可完整接種兩劑。有鑑於莫德納疫苗量不足，感染科權威黃高彬建議，396萬名莫德納鐵粉別再苦苦等候，可先打AZ，第二劑再打BNT或莫德納等mRNA疫苗，「建議手邊有什麼疫苗就選什麼，在能打的時候就先打」。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，目前全台已有290萬人接種過第一劑，15.7萬人接種過第二劑。第五輪預計會配發50萬劑莫德納，預約登記的民眾中，約有43.5萬人要打第一劑、6.5萬人要打第二劑，加總後等同於有333.5萬打了第一劑。若以此計算，扣掉已接種或即將接種第二劑的24.2萬人，這333.5萬名接種過首劑莫德納疫苗的民眾，在不計算混打佔缺前提下，僅有不到100萬人能打到第二劑。

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▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲感染科權威建議，396萬名莫德納鐵粉別再苦等，可先打AZ等混打。（示意圖／記者李毓康攝）

根據《ETtoday新聞雲》以劑量估算，全台已有290萬人接種完第一劑，15.7萬人接種第二劑，第五輪第一劑已配發43.5萬劑及加開4.6萬劑疫苗供第九類族群施打，再加上3.3萬劑優先開放第一線醫護工作人員接種，總使用量已達714.2萬劑。若以855萬劑疫苗總量扣除下來，全台莫德納剩餘量僅剩140.8萬劑，雙劑門票剩不到71萬人。

有鑑於莫德納疫苗數量不足，中國附醫副院長、感染科權威黃高彬受訪時建議，396萬名莫德納鐵粉別再等，可以先打AZ，之後第二劑再來打BNT或莫德納等mRNA疫苗，目前國際研究已指出，混打AZ加mRNA疫苗，效果與打兩劑mRNA疫苗差不多，建議手邊有什麼疫苗就選什麼，在能打的時候就先打。而台灣現在病例數少，就算間隔半年也無妨。

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