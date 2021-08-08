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防疫二級警戒長照機構禁探視　埔榮護家幫家屬向爸爸說88節快樂

▲埔榮護家協助傳遞住民家人的父親節感恩之情。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮護家協助傳遞住民家人的父親節感恩之情。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

今天是父親節，新冠疫情雖降為二級警戒，但長照機構仍全面禁止探視，中榮埔里分院附設護理之家特地於日前舉辦父親節活動，請家屬提前寫卡片並錄製影片給予自己的父親，由工作人員代為傳達，讓住民即使身在機構，也能感受到家屬給予的關心與祝福，備感溫暖。

活動於8月5日當天辦理，住民開心參與的同時也並兼顧防疫、保持社交距離，一起享用蛋糕及點心，並由工作人員一字一句的傳達家屬對父親們最深的祝福和謝意。

▲埔榮護家協助傳遞住民家人的父親節感恩之情。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲▼埔榮護家協助傳遞住民家人的父親節感恩之情。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮護家協助傳遞住民家人的父親節感恩之情。（圖／台中榮總埔里分院提供）

王姓住民的兒子表示：「謝謝爸爸，辛苦了，雖然兒女不在身旁，但我知道，我選擇了一個好地方，謝謝埔榮護家，讓我們很放心。」曾姓住民的女兒表示：「謝謝爸爸為了這個家庭的付出，我們小孩都長大也會賺錢了，請爸爸好好的休養，你是我們一輩子的驕傲，我愛你。」

埔榮護家指出，有些臥床的住民無法至大廳參與，工作人員也特地到房內傳遞祝福，陳伯伯的家屬預先錄製全家人的祝賀影片，陳伯伯看到甚感窩心，也請工作人員代為傳達給家屬，表示「自己很想念家人，他在機構一切都好，也請家人要保重。」

埔榮護家表示，疫情帶來了很多阻礙及限制，也讓人與人之間的距離變遠了，但機構仍會疼惜照護好每一位住民，搭起住民與家屬溝通的橋樑，拉近距離，讓彼此仍感受陪伴著對方。
 

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