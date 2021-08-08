北市開放內用稽查「61家有缺失」　餐廳誤認「家庭聚會不用梅花座」

▲台北市開放餐飲內用首周末，信義商圈百貨美食街人潮。（資料圖，非文中提及限期改善店家／記者劉亮亨攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市於3日開放餐飲內用，並持續稽查店家是否落實防疫措施。台北市衛生局8日公布，從3日到7日為止，總共稽查533家，總計61家業者被要求限期改善，常見缺失仍以「紀錄不完全」為主，不過也有發現，部分業者誤以為同桌都是認識家人的話，就不需要使用梅花座或隔板，但即使是家庭式聚餐，仍要依照防疫規範執行，因此被要求後續改善。

台北市衛生局8日下午3時30分召開防疫記者會，針對餐飲業防疫管理措施稽查結果部分，衛生局指出，從3日至7日為止，總共稽查533家，累計61家限期改善，原則上3天內會再去做第二次確認；常見缺失與日前公布的3大項目相似，包括從業人員體溫測量沒有書面紀錄、環境廁所清消沒書面紀錄、顧客管理實聯制不完全，可能只有提供QRcode，卻沒有紙本紀錄，或是紙本紀錄字跡潦草。

在整體防疫措施上面，北市衛生局提醒業者，除了要落實實聯制、仔細規劃動線、用餐間隔確實，還要進行人流控管總量管制，室內空間每2.25平方公尺只能1人，並提醒消費者用餐時不要聊天，要聊天或走動務必戴上口罩，千萬不要有敬酒、敬茶、脫口罩社交行為。

此外，北市衛生局也提及，稽查過程中發現，有部分業者誤以為，如果同桌都是認識家人，或是家庭型態聚餐的話，就不需要維持梅花座、隔板，但依循指揮中心的規定，即使是家庭式聚會，同桌也得依照梅花座或隔板執行，不會因為是同家庭就免除防疫措施，唯一例外只有需要照顧的嬰幼兒不受此限制。

▼台北市餐飲業防疫管理措施稽查結果。（圖／北市府提供）