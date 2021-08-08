區長帶頭和20官員無罩合影！歡送工友喊：愛妳喔　衛生局將開罰

記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區公所日前舉辦女工友退休歡送會，當時正值防疫三級警戒，但區長胡俊雄和多名官員員卻脫下口罩開心合影，而影片檔案外流後，也遭質疑防疫人員竟做壞榜樣。對此，胡俊雄坦承處理方式不夠周延，願接受相關罰則。

▲左營區公所20多人無罩群聚，舉辦女工友退休歡送會。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲防疫三級警戒期間，左營區公所多人沒戴口罩辦歡送會惹議。（圖／記者許宥孺翻攝）

左營區長胡俊雄表示，影片發生時間是在今年7月14日，因公所內一名女工友已服務45年屆齡退休，平時服務認真，所以選在她退休前2天，主管和同仁臨時決定在公所內會議室合影祝福。

胡俊雄說，拍照時，大家想說照片是永遠的紀念，所以才短暫脫下口罩照相。他也自認，防疫期間拿下口罩確實違反防疫規定，雖然有一些人情世故，但處理方式確實不夠周延，應該更謹慎，也願意接受主管單位相關罰則。

▲女工友多年在左營區公所服務，為人熱心認真頗受同仁歡迎。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於影片中，後製文字寫著「1977~2020高雄市左營區公所致謝」，但是胡俊雄回任左營區長的時間是在今年2月，也遭質疑是否故意寫錯日期以規避防疫規定。對此，胡俊雄強調，影片本來就不該做，照相是留給工友個人留念，但是小編製作成影片後，大家也沒發覺寫錯日期，應該是誤植。

▲影片標題誤植為2020年。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，會依影片拍攝時間與情狀，釐清事實，針對疑有集會及違規未戴口罩人員及其事證依法論處。

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